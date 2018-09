JOSÉ MANUEL DE LA SOTA MORREU, EX-GOVERNADOR DE CÓRDOBA E LÍDER HISTÓRICO DO PERONISMO

Ele morreu depois de colidir com um caminhão na rota 36, ​​entre a capital de Córdoba e Despeñaderos

Em um acidente de trânsito em uma rota, o ex-governador de Córdoba e ex-candidato presidencial José Manuel De la Sota morreu .

O acidente ocorreu depois de 20 na rota 36, ​​quando o carro em que ele estava viajando foi incorporado em um caminhão.

O local do acidente está localizado entre a capital de Córdoba e a cidade de Despeñaderos .

Fontes do governo cordobês indicaram que o governador daquela província, Juan Schiaretti, foi até o local do acidente para tentar determinar como ocorreu o choque.

De la Sota, uma figura-chave do peronismo a partir dos anos da “renovação” dos anos 80, havia ensinado na Universidade Complutense de Madrid nos últimos meses.

Nascido em 28 de novembro de 1949 e advogado de profissão, foi deputado e senador nacional, embaixador no Brasil e três vezes governador de Córdoba. Na última eleição presidencial, ele se juntou à frente da UNA com Sergio Massa.

Ele teve três filhas, uma das quais morreu cedo. Os outros dois são Candelaria e Natalia. Sua primeira esposa, com quem se casou em 1972 e mãe de suas filhas, é Silvia Zanichelli, filha do ex-governador Arturo Zanichelli. Em seguida, o ex-governador Cordovan foi emparelhado com o seu ex-ministro da Produção, Adriana Nazario, após a separação de Olga Riutort ex-legislador nacional San Juan que presidiu o Partido Justicialista da cidade de Córdoba.

De la Sota cursou o ensino médio no Instituto da Imaculada (Córdoba) e seus estudos na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Córdoba , onde se formou como um advogado e trabalhou como um professor.

Apenas se formou na Faculdade de Direito, da Sota juntou-se à Associação de Advogados Peronistas. Formado o grupo, para além do seu de la Sota, Hugo Lafranconi (h), Enrique Ashber, Teodoro Funes (h) e Jorge Busti entrerriano. Eles se dedicaram a remover militantes peronistas presos por suas atividades de proselitismo de delegacias de polícia e quartéis.

Em 2019, serão 20 anos desde a sua chegada pela primeira vez no governo de Córdoba . Ele conseguiu quebrar a hegemonia radical no segundo distrito do país e construiu o seu próprio: por duas décadas ele e Juan Schiaretti geriram a província do Mediterrâneo.

Advogado, referindo-se ao peronismo renovador dos anos 80, deu seus primeiros passos na política como secretário de governo do prefeito José Domingo Coronel. Depois do golpe militar de 1976.

Com o retorno da democracia, lutou pela primeira vez no governador interno, mas foi relegado. Em 1985 chegou ao Congresso e o peronismo renovador assumiu o controle da PJ na província , que permaneceu interveio.

Ele era um constituinte da província para o Partido Democrata Cristão em 1986 e presidente da Cordovan PJ. Em 1987, ele competiu pela primeira vez para o governo.

No ano seguinte, ele acompanhou o favorito no peronista interno para o presidencial: Antonio Cafiero . Surpreendentemente, a fórmula de Carlos Menem foi vitoriosa, que o nomeou embaixador no Brasil no ano seguinte.

Em 1991, ele voltou para tentar conquistar o governo e mais uma vez perdeu por trás do radical Eduardo Angeloz. Eles o chamavam de “o marechal da derrota”. Depois de ser relegado ao partido interno, em 1995 foi eleito senador nacional.

Em 1999, ele impediu a reeleição do radical Ramón Mestre e obteve 49,49% dos votos.

Nas eleições do ano passado, De la Sota recusou-se a encabeçar a lista de deputados nacionais para Córdoba. Na carta em que explica sua decisão, ele anuncia seu interesse em competir em 2019: “Vou continuar trabalhando para ser o próximo presidente dos argentinos”, escreveu .

(Com Clarín)