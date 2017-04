Jornalista David Campos assume a Comunicação Social da Itaipu

Entre um detalhe e outro para acertar a transferência do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) para a Itaipu, o jornalista David Campos conseguiu nesta semana, dez dias depois de ser designado para o cargo de chefe de Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, conhecer a equipe em Foz do Iguaçu. A ansiedade era recíproca entre o novo chefe e os empregados das quatro áreas da CS, Divisão de Imprensa, Relações Públicas, Imagem Institucional e Gestão da Comunicação. David disse preferir os bastidores, mas, nem por isso, deixa o protagonismo de lado naquilo que é essencial para a função: ser um assessor com excelência.

Sua experiência em gestão da comunicação no setor público e também urbanística não deixa margem a dúvida. David foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Curitiba nas gestões de Jaime Lerner e Luciano Ducci e chefiou a Imprensa da Assembleia Legislativa. O profissional chega com a chancela de grandes nomes do jornalismo paranaense e de políticos, como o próprio Jaime Lerner, para substituir Gilmar Piolla, que por 10 anos e oito meses ocupou a função.



Na Divisão de Imprensa, com Gilmar Piolla, que deixou o cargo após dez anos, no primeiro encontro com a gerente da CSIM.GB, Patrícia Iunovich.

Em comum, ambos têm a mesma idade, 48 anos, e já trabalharam no jornal curitibano Indústria&Comércio, no começo de suas carreiras. Desde a nomeação, em 10 de abril, Piolla iniciou a transição com o atual superintendente. O trabalho vem fluindo tranquilamente, mas em carga máxima.

A última reunião realizada em Curitiba, em pleno feriado da Semana Santa, durou 14 horas, isso cronometrado pelo próprio David. A cronometragem revela um pouquinho da personalidade do novo superintendente. É metódico. Quem já teve contato com ele, garante: é também extremamente gentil e educado.



O novo chefe da CS.GB conhece a gerente da Divisão de Relações Públicas, Rebecca Montaneiro, e Wellignton da Silva, o “Baiano”.

Nesta quarta-feira, 19, David fez um tour pela usina e bateu papo com alguns de seus colaboradores. Abriu espaço na agenda também para falar com colegas de outras áreas. E, assim, aos poucos, começa a se familiarizar com a nova função. Tem pela frente uma usina de notícias amparada na excelência de campanhas e eventos promocionais para atender o público interno e seus visitantes.

David já conhecia Itaipu como visitante, mas agora ele terá pela frente a responsabilidade de cuidar da imagem institucional da usina. “A Comunicação Social contribui muito para a missão da empresa. E é essa missão que o diretor-geral brasileiro, Luiz Fernando Vianna, quer que seja mantida em alto nível. Para isso, quero contar com a colaboração da equipe de profissionais da CS que tem o compromisso permanente com a empresa”. E acrescentou: “para mim, é uma honra estar aqui”.



A equipe da Divisão de Relações Públicas com o novo e o antigo chefe, no CRV.

Antes de entrar para a Itaipu, a nomeação de Davi rendeu elogios rasgados de um de seus mentores. Em sua coluna no jornal Indústria&Comércio, Aroldo Murá falou da competência de seu pupilo mais brilhante. “David não é hoje apenas um jornalista. Nunca ab-rogou da profissão. Mas passou, com o tempo, a exercer posições-chave, no comando das relações do poder público com a sociedade, via comunicação social. Com tradição política na família – seu pai foi líder político e por três vezes prefeito de Tibagi -, ele optou por ficar nessa área”, escreveu o colunista.



Gilmar Piolla e David Campos: transição amistosa.

Murá contou também um pouquinho do começo da carreira do então “foca” no jornalismo. Segundo ele, David foi uma das melhores revelações – “senão a melhor, não me lembro – daquele exame que apliquei”, referindo-se a um teste para a vaga de jornalista/editor do jornal. O exame reunia perguntas sobre economia, história e apreciação da atualidade empresarial paranaense dos anos 90, além de conhecimentos gerais.

Depois da grande revelação, David foi levado por Murá para Assessoria de Comunicação do IPPUC, trabalho que exigia interesse pelas realidades urbanísticas de Curitiba. David, segundo o colunista, superou o próprio mestre.

Com Jornal Itaipu