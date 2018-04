JOAQUIM BARBOSA, ATRÁS DE BOLSONARO, GANHA ESPAÇO E ABRE 2º LUGAR NAS PREFERÊNCIAS DE VOTOS, DIZ NOVA PESQUISA

Bolsonaro é líder sem Lula, mas Barbosa vence no 2º turno. Deputado do PSL tem de 20% a 22%. Joaquim Barbosa varia de 13% a 16%. Geraldo Alckmin atrás de Marian Silva e Ciro Gomes, apontam números.



A pesquisa do DataPoder360 de intenção de votos para presidente da República publicada no sábado (20/04) traz Joaquim Barbosa (PSB) no 2º lugar da lista dos presidenciáveis mais competitivos, com 16,3% dos votos. O ex-ministro aparece logo atrás do pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL), com 22,4%, que lidera a pesquisa.

O cenário ainda é embaralhado para as eleições de 2018. O DataPoder360 avaliou a possibilidade da disputa ocorrer entre os 7 candidadatos cuja exposição indicasse intenção de voto acima de 5%. A soma de brancos e nulos com aqueles que ainda não possuem candidatos ou não responderam fica na casa dos 25%.

Sem Lula nos testes, a pesquisa traz uma disputa embolada para a 3ª posição. Diferentemente do que foi refletido no último Datafolha, há um crescimento potencial do possível herdeiro político e partidário do ex-presidente. Fernando Haddad (PT) tem 7,4% das intenções de voto e empata com Ciro Gomes (PDT), com 8,4%, Marina Silva (REDE), 8,2%, e Alvaro Dias (PODEMOS), 6,3%.

O tucano Geraldo Alckmin aparece abaixo com 5,5% das intenções de voto. Nos cenários do teste, Bolsonaro ganharia com folga do candidato do PSDB em um possível 2º turno.

Veja o quadro:

DISPUTA PRESIDENCIAL



O estudo foi realizado entre os dias 16 e 19 de abril e contou com 2.000 entrevistados em 278 cidades brasileiras. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais.

(Com PODER 360)