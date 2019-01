JOÃO MIRANDA GARANTE VERBAS PARA NOVA UNIDADE DE SAÚDE E ENTIDADES COMO AFA E CAIA

Executivo é obrigado a realizar as obras e serviços definidos nas emendas impositivas dos vereadores

Nas emendas impositivas apresentadas ao orçamento municipal de 2019 pelo vereador João Miranda (PSD), foram contemplados setores como saúde, educação, esporte e lazer. Vale lembrar que esses remanejamentos de verbas definidos pelos vereadores são de realização obrigatória pelo Executivo ao longo do ano. João Miranda assinou 19 emendas entre as individuais e coletivas, destinando recursos, por exemplo, para construção de uma nova unidade de saúde no Porto Meira, instalação de academias a céu aberto, revitalização e melhorias em campos de futebol e espaços de lazer, além de apoio financeiro para entidades como AFA e CAIA.

Veja a lista completa das emendas do vereador João Miranda

– R$ 18 mil para aquisição de equipamentos desportivos e de materiais permanentes, e aquisição de equipamentos para instalação de academia a céu aberto para terceira idade no entorno do campo de futebol situado entre as Ruas dos Golfinhos, Papoulas, Açucenas e Avenida Javier Koelbl, no Jardim Eliza I.

– R$ 50 mil para manutenção, revitalização do gramado e construção de calçada padrão paver no entorno do campo de futebol situado entre as Ruas dos Antúrios, das Papoulas, das Açucenas e Avenida Javier Koelbl, no Jardim Eliza I.

– R$ 35 mil em contribuição com a Associação Fraternidade e Aliança para a construção de banheiros feminino e masculino.

– R$ 15 mil para construção de calçada padrão paver no entorno da Unidade Básica de Saúde do bairro Portal da Foz.

– R$ 30 mil para construção de faixas de pedestres elevadas na Avenida Paraná, nº 3695 e Rua Pinhais, nº 300, Jardim Belvedere.

– R$ 257.042,15 para construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Profilurb I.

(Emenda coletiva – João Miranda e Protetor Jorge)

– R$ 10 mil para despesas correntes de energia elétrica e água do Centro de Atenção Integral ao Adolescente.

(Emenda coletiva – João Miranda e Inês Weizemann)

– R$ 156.000,00 para atender à necessidade de um automóvel Van com capacidade mínima para 5 pessoas, a fim de implantar o Programa Consultório de Rua, que irá atender a população que reside nas ruas e que já foram cadastradas pela Assistência Social.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Protetor Jorge e João Miranda)

– R$ 50 mil em contribuição ao centro de cultura popular de Foz do Iguaçu para atendimento do Projeto Oficinas Culturais Mostra da Cidadania.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Beni Rodrigues, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Marcelinho Moura, João Sabino, João Miranda e Elizeu Liberato)

– R$ 40 mil destinados ao Centro de Atenção Integral ao Adolescente para reforma geral em sua sede.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola e João Miranda)

– R$ 50 mil em contribuição à entidade Centro de Atenção Integral ao Adolescente, para aquisição de equipamentos desportivos, escritório, informática e pedagógico.

(Emenda coletiva – João Miranda, Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Elizeu Liberato)

– R$ 200.084,30 para reforma da infraestrutura do campo de futebol, situado na comunidade do Porto Meira, com preparação do solo com terra vegetal, plantio de gramas, instalação de alambrados, iluminação, travas e redes.

(Emenda coletiva – João Miranda e Marcelinho Moura)

– R$ 66 mil para um veículo para transportar atletas e técnicos. Ressalta-se que o valor total do projeto é de aproximadamente R$ 148.000,00, sendo que a diferença será aportada pela própria Secretaria de Esportes e Lazer.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, João Miranda, João Sabino, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Inês Weizemann)

– R$ 190 mil para Custeio de diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades-fim da Secretaria Municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 388 mil para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. Diante da quantidade de funcionários e crianças atendidas, necessitam adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor – A instituição possui uma lista de espera com mais de 100 crianças que desejam ingressar o Núcleo. Diante disso, é de extrema necessidade a contratação urgente de um profissional de educação física e um assistente social.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 215 mil em contribuição para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida.

(Emenda coletiva – Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Andreola, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda)

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 186 mil em contribuição para a entidade Mãos para Servir que precisa atualmente de melhorias em sua estrutura para oferecer um serviço de acolhimento adequado às crianças e adolescentes.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Marcio Rosa, Anderson Andrade, João Miranda, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, João Sabino, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

(Com CMFI)