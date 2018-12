JOÃO ARRUDA SUBSTITUI REQUIÃO NA PRESIDÊNCIA DO MDB DO PARANÁ

Partido escolheu em convenção, neste sábado (15), o novo diretório e a nova executiva estadual

O deputado federal João Arruda, derrotado nas eleições ao governo do estado, é o novo presidente do MDB do Paraná. O emedebista foi escolhido em convenção do partido realizada neste sábado (15), em Curitiba. A executiva estadual eleita tem ainda como vice-presidente o deputado estadual Anibelli Neto e secretário-geral o também deputado estadual Requião Filho.

Arruda substitui no comando da sigla o senador Roberto Requião, que não se reelegeu para o Senado e, pela primeira vez em 36 anos, ficará sem cargo público. O nome de Arruda conta com apoio de Requião e já vinha sendo articulado há algum tempo.

A eleição de Arruda conta ainda com o respaldo de novas lideranças e líderes históricos do partido, como Nivaldo Kruger, Milton Buabssi, Dobrandino da Silva, Renato Adur e Waldir Pugliesi. A chapa de consenso conta com os deputados federais Hermes Parcianello e Sergio Souza, os deputados estaduais Anibelli Neto, Nereu Moura e Requião Filho, prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de todo o Estado.

O trabalho inicial de Arruda e da Comissão Executiva, de acordo com a assessoria do partido, será na organização da legenda nas cidades. Há alguns anos, o antigo PMDB chegou a ter diretórios eleitos nos 399 municípios paranaenses, um feito único. Hoje, o partido conta com 70 prefeitos.

“Com essa base, vamos incentivar o lançamento de candidaturas próprias em todas os municípios, principalmente nas grandes cidades”, disse Arruda.

O partido também vai começar desde já a formação de chapas completas, já que 2020 é a primeira eleição sem coligação proporcional, no caso, para vereadores.

Para João Arruda, o principal desafio do partido nesse momento é promover unidade. “Por mais que tenhamos uma bancada reduzida, ainda existem pontos de divergência internamente”, disse o deputado à Gazeta do Povo. “Nós vamos unificar o partido, promover um diálogo mais constante com as bases do partido”.

“Nós queremos o partido para a sociedade, para que a população possa nos trazer pautas, e que dessas pautas possam nascer candidaturas”, afirmou Arruda. Segundo ele, o partido pretende ter candidatos próprios em 2020 para as prefeituras nas grandes e médias cidades do Paraná.

Segundo declarou Arruda na convenção, a nova direção do partido vai percorrer o Paraná na organização dos diretórios municipais ao mesmo tempo em que elabora programas para as cidades com base nas experiências bem-sucedidas do MDB e em novos conceitos de governança.

Convenção

Na convenção deste dia 15, em Curitiba., foram eleitos os 71 membros do diretório estadual (27 suplentes), 12 delegados à convenção nacional (12 suplentes), sete membros da comissão de ética e disciplina (sete suplentes) e cinco membros do conselho fiscal (cinco suplentes).

Confira como ficou a nova executiva estadual do partido:

– Presidente: João Arruda

– Vice: deputado Anibelli Neto

– 2º vice: Nereu Moura

– 3º vice: Walter Parcianello

– Secretário-geral: deputado Requião Filho

– Secretário adjunto: Isaías Decker “Zazá”

– Tesoureiro: Daniele de Mello e Silva

– Tesoureiro-adjunto: Paulo Furiatti

– Vogais: Roberto Requião; Deputado Sérgio Souza; Junior Weiller (prefeito de Jesuítas); Nelo Morlotti

– Suplentes: Angelo Andreatta; Gerson Colodel; Beto Lunitti; Roberto Balicco

Oposição a Bolsonaro

Durante a convenção, o senador Roberto Requião pregou oposição firme ao governo Bolsonaro. Segundo Requião, a população vai entender logo que o neoliberalismo do futuro ministro Paulo Guedes representa a continuidade do governo Temer, e a rejeição do atual governo, que hoje é de 85% fará a popularidade de Bolsonaro despencar.

“Em 3 ou 4 meses, a população vai entender que, na prática, Bolsonaro e Temer são a mesma coisa”, disse o senador. “Não vacile o MDB”, sentenciou, defendendo que o partido fique firme na crítica ao neoliberalismo, contra as privatizações, o arrocho aos trabalhadores e a redução das políticas sociais que o novo governo deve adotar.

(Com Gazeta do Povo)