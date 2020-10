JESUS OROU POR VOCÊ!

Ele Clamou por todos nós que cremos nele.

“Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”

(João 17:20-21)

Pouco tempo antes de Jesus ser morto na cruz, Ele ceou com os Seus discípulos, lavou-lhes os pés e fortaleceu-os, preparando-os para o que aconteceria. No evangelho de João vemos os pormenores dessas últimas lições e as orações de Jesus antes de ser preso.

Jesus Cristo orou por Si, por seus discípulos e por todos os crentes do mundo. Isso mesmo, num dos seus últimos pedidos, Jesus incluiu você também… Clamou por todos nós que cremos nele: pediu por unidade entre os cristãos e para que todos estivessem unidos a Ele e a Deus, assim como Eles são Um. O objetivo deste pedido: para que o mundo cresse que Jesus Cristo veio para salvar.

Seja resposta da oração de Jesus:

– Ore agradecendo pela intercessão de Jesus por você e todos os outros crentes do mundo.

– Procure melhorar o seu relacionamento com Deus e com os demais cristãos que conhece.

– Busque crescer na graça e conhecimento de Deus através da leitura e estudo da Bíblia e do envolvimento com a igreja.

– No que depender de ti, tenha paz com todos. Busque estar em comunhão com a sua igreja local e com todos os irmãos em Cristo que conheça.

– Reconcilie-se e viva em comunhão com os irmãos na fé. Perdoe e peça perdão caso haja alguma divergência com outras pessoas.

– Envolva-se mais com os cristãos da sua comunidade local, ore para que sejam mais unidos e que todas as barreiras nos relacionamentos sejam retiradas.

OREMOS: Senhor Deus, muito obrigado por poder pertencer a essa grande família unida em Jesus. Ajuda-me a ser uma humilde resposta à Tua oração pelos crentes. Ajuda-nos a sermos um, termos uma vida em comum, amando e perdoando como Cristo ensinou. Abençoa e une os Teus filhos em todo o mundo, em nome de Jesus, Amém!

(Com Bíblia OnLine)