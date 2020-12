JESUS, O MELHOR PRESENTE DE NATAL!

O que dar ao Aniversariante do Natal?

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”

(João 3:16)

O Natal deve ser muito mais do que dar e receber presentes. Deve ser um tempo em que estamos gratos pela vinda do Salvador Jesus ao mundo. Nosso Senhor nasceu de uma forma simples, teve uma manjedoura como berço, mostrando a importância da humildade.

No Natal devemos dar valor àquele que viveu, morreu e ressuscitou com o propósito de salvar do pecado e da morte eterna: Jesus Cristo.

Disse-nos Jesus e está registrado na Bíblia, que não existem mandamentos maiores do que estes: “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.” e “…Ame o seu próximo como a si mesmo.” (Marcos 12:30-31).

Se realmente queremos “dar” algo que certamente agradará ao Aniversariante do Natal, que nosso “presente” seja o obedecer aos dos maiores mandamentos que Ele, Jesus, nos deu. Jesus escolheu ser amado por meio de nossa adoração ao Deus pai e no nosso amor ao próximo.

Mas somos nós, que realmente cremos e temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que todo dia recebemos o melhor presente que Deus podia dar: Jesus Cristo! Somente n’Ele e por meio Dele é que temos todas as bênçãos de Deus.

Amar a Deus de todo coração não requer de nós somente palavras ou declarar que o amamos cantando louvores. Requer também algumas atitudes nossas indispensáveis.

Ame ao seu Deus:

– Reconheça que Deus é Criador de todas as coisas e Senhor absoluto sobre tudo que existe.

– Se arrependa e confesse seus pecados a Deus, e tenha certeza de que Deus realmente nos perdoa cada vez que assim o fazemos.

– Reconheça que Jesus é o único mediador entre Deus e nós (“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem” – 1 Timóteo 2:5).

– Reflita um pouco sobre sua vida e as bênçãos recebidas todos os dias. Agradeça a Deus por isso!

Como você pode servir alguém hoje?

– Seja um agente da múltipla graça de Deus na vida do próximo!

– Ore e disponibilize o que você tem para fazer outro(s) também feliz(es).

– Dar algo de graça é parte central do estilo de vida cristão. Abra o coração, o sorriso, os armários, doe comida, roupas que não use mais, dê algo precioso a alguém.

– Talvez você pense que não tenha nada material (ou financeiro) para dar, mas Deus lhe deu outros recursos. Use seus dons pessoais para ajudar alguém que precisa.

– Fique atento! Há muitas pessoas perto de você que podem receber algo de Deus através da sua vida.

– Ore por alguém. Se importe verdadeiramente com a felicidade de alguém.

– Em Jesus, e com Ele, podemos servir com nossos dons e partilhar a graça do Senhor de variadas formas. Sorrir, ser gentil, doar, perdoar, ajudar, cuidar, proteger, amar…

Que todos os dias seja Natal de Jesus em nós!

OREMOS:

Senhor, é o teu Natal! Depositamos diante de Tua manjedoura todos os nossos sonhos, todas as nossas lágrimas e esperanças que estão contidas em nossos corações. Pedimos Senhor Jesus, por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue uma lágrima. Por aqueles que gemem, sem ter quem escute o seu clamor.

Suplicamos por aqueles que Te buscam sem saber ao certo onde Te encontrar. Para tantos que gritam – paz! – quando nada mais podem gritar. Abençoa Jesus cada pessoa, colocando em seu coração um pouco da luz eterna que Vieste acender na noite escura de nossa fé. Amém!