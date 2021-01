JESUS ILUMINA NOSSAS VIDAS!

“Que brilhem como o sol nascente aqueles que amam o Senhor”

(Juízes 5:31)

O sol da manhã é tremendo!!! O seu brilho fazem os pássaros cantar !!! Ele renova a vida da natureza!!! Quando ele chega as trevas se dissipam !!! É ele quem anuncia um novo dia!!! Nos dias de frio é o sol da manhã que nos aquece!!! Seu calor é na medida certa, ele não é quente como o sol do meio-dia!!!

Enfim, quanta virtude há no sol da manhã!!! Suas qualidades são muitas. Quem sabe um dia com a ajuda do Senhor, possamos assim como diz o versículo de hoje, amar a Deus de tal modo que nosso brilho seja como o sol nascente.

Que Jesus seja sempre o brilho do sol na vida daqueles que te amam, inclusive na noite, e que nós reflitamos essa luz para outros que dela necessitam!!!

OREMOS:

Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de ser melhor que ontem!!! Ajuda-me amar ao Senhor, profundamente, verdadeiramente, com menos religiosidade e mais veracidade, de tal modo que eu possa ser o Seu brilho na vida das pessoas. Protege minha família, meu amigos e todos aqueles que te amam verdadeiramente. Senhor, eu oro em nome de Jesus, amém!

(Com Devocional Diário)