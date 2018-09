JAPÃO ENFRENTA O TUFÃO MAIS FORTE EM 25 ANOS

Um forte tufão, considerado o mais violento do Japão em 25 anos, atingiu nesta terça-feira (4) o centro-oeste do arquipélago, afetando os transportes e a atividade das empresas, informaram as autoridades.

Ao menos nove pessoas morreram e cerca de mais de 300 ficaram feridas, segundo a TV estatal NHK.

O tufão Jebi, o 21º da temporada na Ásia, atingiu Tokushima (sudoeste), na ilha de Shikoku, e avança para a parte ocidental e o centro do arquipélago para varrer uma ampla região, de acordo com as autoridades.

Um homem na faixa dos 70 anos morreu após aparentemente ter sido levado pelo vento de seu apartamento em Osaka, enquanto um homem de 71 anos morreu após ser soterrado em edifício que desabou.

Com ventos entre 160 e 190 km/h na parte central, Jebi é o tufão “mais forte desde 1993”, disse Ryuta Kurora, responsável da agência nacional meteorológica.

Em algumas áreas, o nível das marés é o mais alto desde um tufão em 1961, segundo a NHK, com águas cobrindo as pistas e a área de carga do aeroporto internacional Kansai, em Osaka, forçando seu fechamento.

As autoridades emitiram alertas para a retirada de mais de 1 milhão de pessoas de suas casas. Mais de 700 voos foram cancelados devido aos ventos fortes e chuvas pesadas. O trem-bala entre Tóquio e Hiroshima foi suspenso.

