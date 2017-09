Janot denuncia senadores do PMDB

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou nesta sexta-feira (08/09) ao Supremo Tribunal Federal (STF) os senadores do PMDB Edison Lobão (MA), Renan Calheiros (AL), Romero Jucá (RR), Valdir Raupp (RO) e Jader Barbalho (PA), além do ex-senador José Sarney, pelo crime de organização criminosa.

A denúncia ocorreu no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, Sérgio Machado também foi denunciado.

De acordo com a denúncia, há indícios de que os senadores mantinham o controle da Diretoria Internacional da Petrobras e da Transpetro, por meio da indicação de diretores, para receber propinas de fornecedores da estatal. Os acusados teriam recebido 864 milhões de reais em propina e gerado um prejuízo de 5,5 bilhões de reais aos cofres da Petrobras e 113 milhões de reais aos da Transpetro.

“Os agentes políticos, plenamente conscientes das práticas indevidas que ocorriam na Petrobras, tanto patrocinavam a nomeação e a manutenção dos diretores e dos demais agentes públicos no cargo, quanto não interferiam e nem fiscalizavam o devidamente o cartel e irregularidades subjacentes”, destaca a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A denúncia será avaliada pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF. A Segunda Turma da Corte decidirá, então, se os acusados serão julgados pelo crime, cuja pena varia de três a oito anos de prisão, além de multa.

Acusados atacam Janot

Ao site de notícias UOL, Barbalho negou as acusações e disse que Janot quer apenas limpar sua imagem com a denúncia. “Ele está saindo da PGR desmoralizado depois da trapalhada da J&F. Ele quer limpar a imagem que saiu muito avacalhada depois de vir à tona que ele negociou com criminosos a imunidade processual”, afirmou o senador.

Em nota, Jucá também negou as acusações e disse que acredita na seriedade do STF. Ao G1, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que representa o senador, além de Lobão e Sarney, afirmou estar perplexo com a denúncia, que mostraria apenas que o procurador-geral é contra políticos.

Na terça-feira, Janot apresentou denúncia semelhante contra membros do PT, entre eles os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Já o PP, que também faria parte do esquema, foi denunciado pelo procurador-geral na última sexta-feira. A denúncia está sob sigilo.

No fim de agosto, Sarney, Renan, Jucá, Raupp e o senador Garibaldi Alves Filho (RN), também do PMDB, já haviam sido denunciados pela PGR pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheirodentro do esquema que desviou recursos em contratos da Transpetro entre 2008 e 2012.

