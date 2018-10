JAIR BOLSONARO E FERNANDO HADDAD DISPUTARÃO A PRESIDÊNCIA NO 2º TURNO

Ciro Gomes (PDT) termina em 3º lugar; Alckmin (PSDB) ficaa com menos de 5%

Às 20h50, com 95,57% das urnas apuradas, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou que Jair Bolsonaro (PSL), 63 anos, e Fernando Haddad (PT), 55 anos, disputarão o 2º turno das eleições presidenciais.

O resultado parcial das urnas indica o militar com 46,70% dos votos, já confirmado como o mais votado. Em 2º lugar, garantido no 2º turno, está o petista com 28,37%.

Ciro Gomes (PDT) teve um desempenho melhor nas urnas do que apontavam as pesquisas, mas não o suficiente para alcançar a 2ª posição. Ficou com 12,52% dos votos válidos. Em 4º lugar ficou Geraldo Alckmin (PSDB) com 4,83%.

O resultado das urnas confirma a tendência indicada pelas pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos dias (veja no agregador de pesquisas do Poder360). Os candidatos de PSL e PT cresceram na última semana e se destacaram dos adversários.

Essa configuração quebra a polarização PT-PSDB que se consolidou em 1994 e se repetiu em todas as eleições presidenciais até a última, em 2014.

Bolsonaro liderou todas as pesquisas desde que a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva foi barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Com uma campanha centrada nas redes sociais e sem a estrutura tradicional dos maiores partidos, o militar ganhou força e abasteceu esperanças, inclusive, de vencer no 1º turno.

Fernando Haddad começou a campanha desconhecido da maior parte do eleitorado. Foi oficializado candidato à Presidência em 11 de setembro. Em menos de 1 mês, incorporou parte dos votos cativos de Lula e se consolidou em 2º lugar. Eis a curva de evolução dos candidatos nas pesquisas até a véspera da eleição:

Geraldo Alckmin (PSDB) decepcionou. Dono da maior coligação, com 9 partidos, e do maior tempo de TV, não conseguiu decolar em nenhum momento da campanha. Sem sucesso, viu aliados se debandarem para o lado de Jair Bolsonaro, inclusive o PP gaúcho, de sua vice, Ana Amélia.

No fim, foi derrotado em seu próprio Estado, São Paulo, que já governou por 4 mandatos.

Candidatos Nanicos

No bloco de candidatos que ficaram abaixo de 3% dos votos, o destaque foi João Amoêdo do partido Novo, que participa da sua 1ª eleição presidencial. O candidato superou em votos o MDB de Henrique Meirelles, candidato que mais gastou na campanha, o senador Alvaro Dias (Podemos) e a ex-ministra Marina Silva (Rede).

A candidata da Rede Sustentabilidade, que concorreu pela 3ª vez à Presidência foi a grande decepção. Teve seu pior desempenho, com 1% dos votos válidos –uma fração dos 21,32% que teve em 2014, quando foi candidata pelo PSB, e dos 19,33% em 2010, quando ainda era filiada ao PV.

A tendência de queda já aparecia nas últimas pesquisas. A candidata chegou a ter 16% das intenções de voto no começo do ano, mas a falta de estrutura partidária e 1 discurso que não colou junto ao eleitorado levaram à derrocada nas urnas.

À frente de Marina ainda ficou o candidato Cabo Daciolo (Patriota), que ganhou notoriedade por sua participação nos debates na TV aberta e por ter passado a maior parte da campanha em retiro em 1 monte no Rio de Janeiro.

(Com Poder360)