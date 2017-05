Itália investiga incêndio que matou três irmãs na capital

Autoridades italianas investigam um incêndio que matou três irmãs, incluindo duas crianças, da etnia roma na noite de terça-feira (09/05) num bairro na periferia da capital do país. O incidente comoveu a Itália.

As irmãs de quatro, oito e 20 anos dormiam num trailer junto com outros irmãos quando o veículo pegou fogo. As três não conseguiram sair do trailer. Os outros oito irmãos das meninas conseguiram escapar das chamas e foram atendidos pelas autoridades.

A polícia italiana abriu uma investigação sobre o ocorrido e a promotoria de Roma investiga um possível crime de homicídio e de incêndio doloso. Investigadores tiveram acesso a uma gravação de uma câmera de vigilância na qual é possível ver como uma pessoa com o rosto coberto lança um coquetel molotov contra o trailer.

Os sobreviventes disseram que viviam sendo ameaçados, mas sem saber por quem. Perto do lugar foi localizada uma garrafa com líquido inflamável, um isqueiro e uma rolha, segundo a imprensa local. As autoridades investigam se o incêndio foi motivado pela xenofobia ou seria um ajuste de contas.

A prefeita de Roma, Virgínia Raggi, compareceu ao bairro para expressar pêsames pelo ocorrido. Os parentes das vítimas também receberam a solidariedade do papa Francisco, informou a Santa Sé.

Cerca de 170 mil roma e sinti vivem na Itália. A maioria deles tem um endereço fixo e um emprego. Ataques contra integrantes destas minorias são frequente no país.

