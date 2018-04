Itália: AYRTON SENNA SERÁ LEMBRADO 24 ANOS APÓS ACIDENTE

A cidade de Ímola, na Itália, realizará um evento chamado “Ayrton Day” no próximo dia 1º de maio, como homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. A comemoração acontecerá no Autódromo “Enzo e Dino Ferrari”, exatamente 24 anos após a morte de Senna, que faleceu após um acidente no Grande Prêmio de San Marino, disputado na mesma pista.

Durante todo o dia, os visitantes poderão acessar livremente o autódromo para percorrer o circuito de 5 quilômetros e visitar o memorial dedicado ao brasileiro, além de conhecer os boxes e o pódio.

O evento também contará com personagens da Fórmula 1 que estiveram presentes na fatídica corrida, como Giancarlo Minardi, ex-diretor da equipe Minardi (atual Toro Rosso), e o ex-piloto Pierluigi Martini.

Também participarão os autores do livro “Nel regno di Ayrton – La F1 ai tempi di Senna”, Giuseppe Annese, Giovanni Talli e Marco Serena. Haverá ainda uma missa na Curva Tamburello, local em que Senna sofreu o acidente que provocou sua morte.

(Com ANSA)