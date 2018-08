ITAIPU SUSPENDE VISITAS À ÁREA INDUSTRIAL NESTA QUARTA-FEIRA, 15

Neste dia, não haverá, por exemplo, o Circuito Especial e a visita Técnica Institucional

A Itaipu vai adotar algumas medidas especiais para reforçar a segurança operacional, nesta quarta-feira, 15, em virtude da solenidade de posse do novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que acontecerá em Assunção, na mesma data.

Foram suspensas, para este dia, todas as modalidades de visitas com desembarque na área industrial, como a técnica institucional, Circuito Especial e também emissões de autorização para passeios conduzidos por empregados.

Operações na área industrial que exigem pessoal externo – seja de empresas contratadas ou de prestadores de serviços – também não acontecerão nesta quarta-feira. As determinações partiram dos diretores técnicos, José Sánchez Tillería (Paraguai) e Mauro José Corbellini (Brasil).

Prevista nos normativos da empresa, a medida é semelhante à adotada recentemente durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Em dias de eventos de importância nacional e internacional, a Itaipu pode adotar ações especiais para elevar a segurança das instalações e do fornecimento de energia.

Sem prejuízo

As visitas institucionais que estavam agendadas foram remanejadas pela Divisão de Relações Públicas, responsável pelo serviço. Turistas que já compraram o passeio do Circuito Especial pelo site do Complexo Turístico Itaipu (www.turismoitaipu.com.br) terão a opção de mudar a data ou reaver o dinheiro.

Estão mantidas as demais opções de atrativos do CTI, como a Visita Panorâmica, o Refúgio Biológico Bela Vista e o Ecomuseu.

(Com ClickFoz)