Itaipu reforça atendimento para o feriado prolongado

O Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela gestão do turismo na margem brasileira de Itaipu Binacional, vai reforçar as equipes de atendimento e aumentar o número de saídas de alguns atrativos para o feriado prolongado em homenagem à padroeira do Brasil.

Neste ano, o feriado prolongado será de quinta-feira (12 de outubro), Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, até domingo (15).

De acordo com o CTI, a Visita Panorâmica, a mais procurada pelos turistas, terá saídas a cada 15 minutos, o dobro dos dias normais. Os grupos do Circuito Especial e do Refúgio Biológico Bela Vista (CRV) também foram ampliados para 40 pessoas.

A expectativa é que o número de visitantes chegue a 8.500 pessoas nos quatro dias, superando os 7.885 registrados no ano passado. Em 2016, porém, o balanço considera um dia a mais: de quarta-feira a domingo.

De acordo com o CTI, o aumento previsto deve ocorrer porque o feriado do ano passado não foi prolongado (dia 12 de outubro de 2016 caiu numa quarta-feira). Historicamente, o feriado prolongado aumenta a permanência do visitante na cidade, refletindo na visitação aos atrativos.

Moradores da região não pagam

Os dias de folga em homenagem à padroeira e às crianças podem ser uma ótima oportunidade para os moradores dos municípios da região trinacional e lindeiros vao Lago Itaipu visitarem a usina.

Esse grupo de moradores não paga ingresso para conhecer cinco atrativos do complexo turístico: Visita Panorâmica, Iluminação da Barragem, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Ecomuseu.

No Circuito Especial e no Porto Kattamaram, além do estacionamento no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu, o desconto é de 50%.

Para ter o benefício, o morador deve apresentar comprovante de residência recente, acompanhado de documento com foto. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Mais informações e reservas sobre os atrativos turísticos da usina podem ser obtidas pelo telefone do Turismo Itaipu (45 3529-2892) ou no site www.turismoitaipu.com.br.