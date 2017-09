Itaipu recebe prêmio ‘Empresas Mais’ do Grupo Estado

A Itaipu Binacional foi uma das empresas premiadas na 3ª edição do Empresas Mais, promovido pelo jornal O Estado de S.Paulo, a partir de metodologia da Fundação Instituto de Administração (FIA). O anúncio foi feito nessa quinta-feira (14), durante uma cerimônia na Casa Petra, em São Paulo.

A usina ficou em terceiro lugar na categoria Utilidades e Serviços Públicos. Em primeiro e segundo lugar ficaram as empresas Engie e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), respectivamente.

O prêmio analisou uma base de dados de 1,5 mil empresas, divididas em 22 categorias. Foram avaliadas eficiência, práticas de governança, saúde financeira, nível de endividamento e qualidade dos serviços prestados pelas companhias.

“Este é um prêmio focado em eficiência operacional e que valoriza não só a produção, mas a produtividade da Itaipu e garante visibilidade para nossa eficiência. Estamos conseguindo ficar sistematicamente acima de 95% de aproveitamento. Isso é resultado do trabalho de toda a equipe binacional da Itaipu”, avaliou o superintendente de Operação, Celso Torino, que representou a usina na solenidade em São Paulo.

Para Torino, a iniciativa “premia o trabalho de uma empresa mundialmente reconhecida pela eficiência energética e pelos altos índices de produtividade, ano a ano”. O superintendente lembrou também que Itaipu tem mantido bons índices de operacionalidade nos últimos cinco anos, mesmo em momentos difíceis para produção de energia e cenários de escassez hídrica.

A hidrelétrica é recordista global em produção de energia, com quase 2,5 bilhões de MW/h gerados desde o início da operação. A usina é a única geradora do mundo a produzir mais de 100 milhões de megawatt-hora (MW/h) no período de um ano. A Itaipu fechou 2016 com a marca de 103,1 milhões de MW/h.

Impulso ao desenvolvimento

Durante o evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, discursou para empresários e afirmou que o Brasil “está saindo da sua pior recessão” graças ao bom trabalho desenvolvido por empresas que contribuem para a eficiência produtiva do País, como essas reconhecidas pela premiação. “Parabenizo o trabalho e o bom desempenho das premiadas”.

Segundo o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Flavio Pestana, o prêmio Empresas Mais se consolida e ganha relevância em sua terceira edição. “Isso se reflete no interesse das empresas em participar e enviar informações para a avaliação do segmento dedicado à governança corporativa.”