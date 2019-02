ITAIPU OFERECE CAPACITAÇÃO GRATUITA A EMPRESAS

Empresas de micro e pequeno porte do Paraná têm a oportunidade de acessar conteúdos sobre gestão empresarial em uma série de cursos e workshops promovidos em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Sebrae/PR. A qualificação, já iniciada em Foz do Iguaçu e Curitiba no final do ano passado, chega na próxima semana a Ponta Grossa, Maringá e Londrina, nos dias 19, 21 e 22, respectivamente. No dia 15 de março, será a vez de Pato Branco.

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (Desfor), da binacional. Têm preferência as empresas já cadastradas entre os 2.372 fornecedores da Itaipu, mas também podem participar as interessadas em vender produtos ou serviços para a hidrelétrica, que possui uma carteira de compras de cerca de US$ 200 milhões/ano. Os interessados em participar dos seminários podem entrar em contato pelo telefone (41) 3330-5884 ou pelo e-mail programadesfor@pr.sebrae.com.br.

Na programação dos eventos de lançamento, está prevista a palestra “Aprimoramento de equipes para melhorar resultados”, com Sebastian Blank, que vai abordar tópicos como o aumento da competividade, como inovar com responsabilidade socioambiental e a aplicação da gestão estratégica para o crescimento do negócio. Em seguida, Indakéia Marisol Lima falará sobre o “Empoderamento de Pessoas e Negócios”.

Os participantes serão qualificados dentro da metodologia de Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Estão previstas mais de 50 horas de capacitação para cada fornecedor, incluindo diagnóstico da empresa, consultoria, cursos, orientação sobre crédito e compras públicas. “Serão 12 meses de capacitação para melhorar a gestão empresarial. Essas melhorias internas vão refletir em maior competitividade para as empresas”, explica Juliana Schvenger, consultora do Sebrae/PR.

A metodologia, baseada no Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), foi adaptada sob medida pelo Sebrae/PR, alinhada aos princípios institucionais da Itaipu, primando pelo tripé da sustentabilidade (econômico, social e ambiental).

“Queremos empresas qualificadas para servir às necessidades de Itaipu. Para isso, vamos ajudar a melhorar as empresas que são as nossas fornecedoras, com qualificação técnica em vários setores de gestão e planejamento estratégico. Quanto melhor for a saúde da fornecedora, melhor será o atendimento às necessidadea de Itaipu”, afirma o diretor financeiro executivo da empresa, Mario Cecato.

A execução do programa será ao longo de 2019 – ao todo, cada empresa precisará disponibilizar um profissional para participar de sete encontros no ano. Os fornecedores cadastrados da Itaipu vão receber um convite e, aqueles que manifestarem interesse durante o Seminário, passarão por um processo se seleção. As empresas não cadastradas também podem se inscrever e, caso tenham interesse em participar, podem se registrar na Itaipu por meio do site https://compras.itaipu.gov.br e se beneficiar das atividades do programa conforme critérios de seleção.

Serviço: confira abaixo as datas e locais dos próximos seminários:

– 19/02/2019 – Ponta Grossa – rua Dr. Lauro Cunha Fortes, 450 – Uvaranas

– 21/02/2019 – Maringá – Sebrae – av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1116 – Zona 7

– 22/02/2019 – Londrina – ACIL – Associação Comercial e Industrial de Londrina – rua Minas Gerais, 297, 1º Andar

– 15/03/2019 – Pato Branco – Sebrae – av. Tupi, 333 – Bortot

(Com Itaipu)