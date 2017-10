Itaipu está entre as marcas com melhor reputação no Brasil

A Itaipu Binacional ficou em segundo lugar na categoria Energia, vencida pela Eletrobras, na oitava edição do prêmio MarCo, iniciativa da revista Época Negócios que elege as marcas corporativas de maior prestígio no Brasil. A cerimônia de premiação das 30 empresas líderes de cada segmento ocorreu no último dia 4, no auditório da ESPM, em São Paulo.

A eleição considerou nove atributos, com diferentes pesos: confiança, qualidade, compromisso social/ambiental, propósito, tradição, inovação, popularidade, admiração e reconhecimento na mídia. No cálculo, pesa mais ter a qualidade do produto ou serviço reconhecida e a confiança que a marca projeta.

Com a segunda colocação, Itaipu não recebe o prêmio, mas é considerada destaque da categoria. Furnas foi a terceira colocada.

“A mudança da missão da Itaipu Binacional, em 2003, com maior ênfase em responsabilidade social, turismo e inovação, aliada às melhores práticas de administração, operação e manutenção de usinas, propiciou à empresa destaque no atendimento aos nove tributos considerados no prêmio da Época Negócios”, avaliou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna.

A avaliação das empresas foi feita com 2 mil pessoas de ambos os sexos e de diferentes faixas etárias, regiões e renda (classes A e B). Os participantes tinham idade superior a 25 anos, curso superior completo e grau hierárquico de gerência a alta liderança corporativa. A condução e concepção da pesquisa é da Troiano Branding, especializada em gestão de marcas, segundo a Época Negócios.

A principal vencedora do prêmio foi o Google, considerada a marca corporativa de maior prestígio no Brasil. A empresa também venceu na categoria Mundo Digital. Outras vencedoras foram o Itaú Unibanco, a Tigre, a Rede Ipiranga e a Nike. A lista completa está disponível no site.

Empresas Mais

Em setembro, a binacional foi a terceira colocada do prêmio Empresas Mais, promovido pelo jornal O Estado de S.Paulo. Foram avaliadas eficiência, práticas de governança, saúde financeira, nível de endividamento e qualidade dos serviços prestados pelas companhias.