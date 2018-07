ITAIPU É UMA DAS GRANDES OBRAS DA ENGENHARIA PARA SE CONHECER NO MUNDO

Lista realizada pelo jornal Folha de São Paulo coloca a maior usina do mundo em produção de energia como destaque

A Itaipu Binacional, maior usina do mundo na produção de energia limpa e renovável, é um dos destaques da reportagem da Folha de São Paulo na edição do dia 26 de julho.

Com o título, “Cinco grandes obras de engenharia para conhecer, de Foz do Iguaçu a Dubai”, o maior jornal do país inclui a usina em uma seleta lista de imponentes obras para se conhecer entre as Américas, Europa e Ásia.

Segundo a publicação, visitar grandes obras é uma oportunidade para aprender de que forma foram feitas e como funcionam. A lista inclui hidrelétricas, túneis, canais e ilhas artificiais. A Itaipu foi construída em um tratado inédito entre Brasil e Paraguai.

O concreto utilizado para a construção da usina é suficiente para erguer 210 estádios do Maracanã e sua barragem chega a 196 metros de altura. A Itaipu pode ser visitada diariamente e neste ano deve receber cerca de 1 milhão de turistas.

Como visitar Itaipu

É possível visitar a Itaipu de duas formas: como turista ou por meio da visita institucional. Ambas as modalidades estão disponíveis na margem brasileira e na margem paraguaia da usina.

Para optar por um dos diversos atrativos que fazem parte do Complexo Turístico Itaipu no Brasil, basta visitar o site www.turismoitaipu.com.br. O site oferece um descritivo dos passeios, horários e a opção de compra de ingressos on-line. Para conhecer as opções de passeios no Paraguai, clique aqui.

Já a visita institucional é reservada a instituições de ensino e pesquisa, autoridades e chefes de estado, representantes de empresas e militares. Saiba como proceder no Brasil e no Paraguai.

Gratuidade

Para estimular a visitação, moradores dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e da região trinacional têm isenção total ou parcial da tarifa na maioria dos passeios. Crianças de até 5 anos de idade não pagam. (saiba mais)

Reconhecimento

No lado brasileiro, a responsabilidade para administrar o setor é do Complexo Turístico Itaipu (CTI) que, em 2016, foi o vencedor na categoria Pesquisa, Tecnologia e Inovação do Prêmio de Excelência e Inovação do Turismo, concedido pela Organização Mundial do Turismo. O CTI também obteve a segunda colocação entre os 10 Principais Pontos de Referência do 2016 Travelers’ Choice, do site Trip Advisor.

(Com Portal da Cidade)