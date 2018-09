ITAIPU E CIBIOGÁS TESTAM VEÍCULO PROJETADO DE FÁBRICA PARA A MOBILIDADE A GÁS

Audi A5 Sportback G-Tron será apresentado nesta segunda-feira, 10

A Itaipu Binacional e o Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás) vão apresentar nesta segunda-feira, 10, o veículo Audi A5 Sportback G-Tron, projetado de fábrica para funcionar com gás como combustível principal.

Lançado recentemente no mercado europeu, o veículo representa um marco de inovação importante pelo uso exclusivo de recursos renováveis na sua produção. Além disso, usa o gás, inclusive o biometano, como combustível principal, garantindo a absorção de todas as emissões de CO2 geradas na sua produção. Híbrido, tem a gasolina como combustível secundário.

Serão os primeiros testes com um veículo com essa tecnologia abarcada de fábrica conduzidos por equipes da Itaipu e do CIBiogás.

Os convidados, assim, poderão conhecer as vantagens dessa tecnologia sintonizada com as mais modernas tendências de mobilidade sustentável, dar uma volta de carona no Audi movido a biometano, aproveitar para visitar a Unidade de Demonstração de Biogás e Biometano do CIBiogás e entrevistar profissionais envolvidos nas pesquisas.

Inaugurada há pouco mais de um ano, a Unidade de Demonstração de Biogás e Biometano é um dos marcos importantes na área de energias renováveis e de mobilidade sustentável promovidos pela Itaipu e CIBiogas. A partir da utilização de resíduos diversos, como restos de comida dos restaurantes da usina, atualmente o local abastece uma parte expressiva da frota de veículos da Itaipu com biometano e, com isso reduz de forma significativa as emissões tóxicas à atmosfera relacionadas às mudanças climáticas.

A chegada do A5 Sportback G-Tron para uma fase de testes é um reconhecimento da Audi à ação pioneira no Brasil conduzida pela Itaipu e pelo CIBiogás.

