IRÃ FAZ NOVOS TESTES COM MÍSSEIS APÓS SOFRER RETALIAÇÃO DOS EUA

O Irã, em plena escalada da tensão com os Estados Unidos, iniciou neste sábado (4) exercícios militares que incluem mísseis, anunciaram os Guardiões da Revolução, unidade militar de elite.

As manobras têm o objetivo de mostrar “a total preparação para enfrentar as ameaças e as sanções humilhantes” contra o Irã anunciadas na sexta (3) pelos Estados Unidos, informou o site oficial dos Guardiões, Sepahnews.

Durante o exercício, serão testados diferentes sistemas de radares, e mísseis de fabricação local, bem como centros de comando, diz o texto.

O anúncio é feito um dia depois de os Estados Unidos anunciarem novas sanções ao Irã, em resposta ao teste de um míssil balístico em 29 de janeiro, que irritou o novo governo americano.

Em visita a Tóquio neste sábado, o secretário de Defesa americano, James Mattis, afirmou que o Irã é “o Estado que mais apoia o terrorismo no mundo”.

A tensão entre Irã e Estados Unidos, que romperam relações diplomáticas após a Revolução Islâmica, em 1979, aumentou fortemente após a posse de Donald Trump, em 20 de janeiro.

Com Folha