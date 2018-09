IPC-FOZ APRESENTA QUEDA DE 0,42% NO MÊS DE SETEMBRO

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Foz) caiu 0,42% no mês de setembro, em relação ao mês anterior. Foi o terceiro mês consecutivo que o índice – que mede a variação dos produtos da cesta básica – apresentou queda. Os dados foram divulgados no boletim mensal do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Cepecon) da UNILA, nesta terça-feira (25).

Os produtos que mais contribuíram para a queda do índice geral foram as carnes e peixes industrializados. Conforme o boletim, todos os produtos desta categoria tiveram queda nos preços. A maior redução foi observada na mortadela (-26%), presunto (-10,7%), salsicha (-5,5%) e linguiça (-3,65%).

Na sessão de hortifrúti dos supermercados, também é possível encontrar produtos mais baratos. O preço da cebola apresentou redução de 16,9%, a alface -12,9% e a banana-maça -7,5%. Por outro lado, foi registrado aumento na cenoura (15%), na melancia (11,8%) e na batata (3,4%).

O preço das carnes, em geral, aumentaram no último mês. A única exceção é o músculo, que apresentou redução de 4,13%. As maiores variações positivas foram observadas nos preços da carne de porco (17%), costela (6,7%), contrafilé (4,4%), e coxão mole (4,3%). “No caso da carne bovina, o aumento foi em decorrência da baixa oferta no mercado doméstico ocasionado, principalmente, pela exportação”, explica o coordenador da pesquisa, Henrique Kawamura. Na categoria Aves e Ovos, o frango inteiro teve redução de 5% no preço. Já o frango em pedaços e os ovos, apresentaram aumento de 7,3% e 1,3%, respectivamente.

Índice passará a ser calculado também em Ciudad del Este

Ainda este ano os moradores da fronteira também poderão saber como está a variação dos preços nos supermercados de Ciudad del Este. O Cepecon e a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidad Nacional del Este (UNE) assinaram um convênio para realizar, de forma conjunta, o levantamento do IPC de Ciudad del Este (IPC-CDE).

O primeiro levantamento de preços será realizado no mês de outubro nos principais supermercados de Ciudad del Este e levará em consideração a cesta básica do Paraguai, a mesma utilizada para calcular a inflação. “Com a implantação do IPC-CDE será possível acompanhar a variação dos preços de forma mais precisa, uma vez que a taxa de inflação oficial do país leva em conta apenas a região de Asunción. Ciudad del Este é a segunda maior cidade do Paraguai e a capital da província tendo, assim, uma importância muito grande pra economia da região e do país como um todo”, salienta Kawamura.

Em Ciudad del Este, o projeto será desenvolvido por alunos do curso de Economia da UNE, com a orientação do professor Diego López e apoio dos pesquisadores do Cepecon.

