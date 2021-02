Foz do Iguaçu: BOLSONARO E GENERAL SILVA E LUNA LANÇAM REVITALIZAÇÃO DE SISTEMA DE FURNAS NO DIA 25 (FEV)

A margem brasileira da binacional investirá R$ 1 bilhão na melhoria do sistema, que trará mais segurança energética ao Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro vai participar em Foz do Iguaçu, no Paraná, da solenidade de revitalização do linhão de Furnas, no próximo dia 25. O investimento de R$ 1 bilhão, financiado pela margem brasileira da usina, será usado na modernização do sistema de corrente contínua de alta tensão de Furnas, que leva energia da binacional para o Sudeste e Centro-Oeste do País. A medida é considerada vital para reforçar a segurança energética do sistema elétrico brasileiro. Há mais de 30 anos, o linhão não recebe melhorias, e está no fim de sua vida útil.

Também participarão da cerimônia o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior; o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna; e o diretor-presidente de Furnas, Pedro Eduardo Fernandes Brito, entre outras autoridades. Essa será a quinta visita de Bolsonaro a Foz no exercício de seu mandato. Nesse mesmo período esteve no Paraná oito vezes.

O convênio para essa atualização já foi assinado e o primeiro repasse a Furnas, de R$ 161 milhões, foi feito no último dia 30 de dezembro. Os próximos passos são a elaboração dos projetos e da licitação. O acordo tem duração de 60 meses e contempla a modernização de equipamentos na estação em Foz do Iguaçu (PR), que converte a energia que vem da Itaipu, em corrente alternada 60 Hz (500 kV), para corrente contínua (em +600 kV); duas linhas de transmissão com cerca de 800 km de extensão; e uma estação inversora, em lbiúna (SP), que converte corrente contínua em corrente alternada de 60Hz, já pronta para distribuição ao mercado brasileiro.

Esse sistema entrou em operação em 1984, juntamente com o funcionamento da primeira unidade geradora da Itaipu. A capacidade de transmissão é de 6.300 megawatts (MW). Como o sistema elétrico paraguaio opera em uma frequência diferente da brasileira (50 Hz no Paraguai e 60 Hz no Brasil), a energia adquirida pelo Brasil não pode ser integrada diretamente. Antes, precisa ser convertida para corrente contínua, que possibilita a transmissão para longas distâncias, e em Ibiúna (SP) é convertida novamente para corrente alternada.

Por se tratar de uma sociedade de 50% para cada sócio, o Paraguai tem direito à metade da energia produzida por Itaipu, mas com 15% já supre 90% da demanda do país por eletricidade. O restante é contratado pelo Brasil, mediante o pagamento da chamada taxa de cessão de energia.

Bolsonaro em visita à usina de Itaipu: presidente retornará a Foz, no próximo dia 25 (foto: Rubens Fraulini)

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, o sistema de corrente contínua de alta tensão (HVDC da sigla em inglês) da subestação de Furnas é um ativo crítico para que a Itaipu possa atender à demanda do Brasil e, também, estratégico para que o Paraguai possa entregar sua energia excedente. A revitalização é importante ainda para facilitar futuras parcerias de integração energética do Brasil com países sul-americanos. Por isso tudo, é do interesse da Itaipu e de ambos os países que o sistema HVDC de Furnas siga cumprindo o seu papel.

“Desta forma, essa revitalização assegura ao sistema elétrico brasileiro o acesso a um serviço de transmissão de energia de qualidade e com confiabilidade, desonerando o consumidor de aumentos tarifários”, afirma o general Silva e Luna.

O presidente de Furnas, Pedro Brito, considera o projeto essencial para a empresa continuar operando e mantendo o pioneiro sistema de transmissão HVDC de Itaipu com segurança e eficiência. A expectativa também é reduzir a necessidade de investimentos após a conclusão do empreendimento.

“Temos um sistema misto de transmissão (corrente contínua e alternada) que é um dos mais complexos do mundo. A revitalização do elo HVDC exigiu de nossa equipe técnica um grande esforço para que o projeto pudesse cumprir o objetivo de estender a vida útil dos equipamentos com o menor custo possível, sem onerar os consumidores brasileiros”, afirmou.

“Esta revitalização é fundamental para a segurança energética do sistema elétrico brasileiro. Por isso, a Eletrobras celebra a assinatura deste convênio e o início do processo de revitalização, com Furnas e Itaipu cumprindo seu papel para atender à demanda brasileira de energia e ainda, futuramente, facilitar novas parcerias para a integração energética da América do Sul”, declarou o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior.

Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,7 bilhões de MWh. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.

Furnas

Presente em 15 estados e no Distrito Federal, com parque gerador de 21 usinas hidrelétricas, três parques eólicos e duas termelétricas, Furnas é considerada a espinha dorsal na transmissão de energia elétrica no Brasil, que abrange 69 subestações e aproximadamente 30 mil quilômetros de linhas. Furnas atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, com ativos localizados especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

