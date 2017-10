Investigador da Polícia Civil será o novo secretário de Segurança

O Investigador da Polícia Civil, Reginaldo José da Silva, foi escolhido pelo prefeito Chico Brasileiro para assumir o cargo de secretário da Segurança Pública de Foz do Iguaçu.

Reginaldo vai substituir Jussier Leite da Silva, atual diretor da Guarda Municipal e que acumula o cargo de secretário de segurança. O anúncio foi feito pelo Jornal Gazeta Diário na edição desta segunda-feira (23).

A nomeação de Reginaldo será publicada hoje no Diário Oficial do Município. Silva já foi secretário na gestão do ex-prefeito Paulo Mac Donald e havia sido convidado ainda no mês de julho, mas decidiu aguardar sua liberação pela Casa Civil.