Integrantes do Conselho abrem relatório e marcam sessão de apreciação para 02/06

Os integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar reuniram-se nesta segunda-feira, 22 de maio. O relator, Vereador Celino Fertrin (PDT), decidiu liberar a disponibilizar a primeira parte do documento aos advogados, aos demais membros do conselho e à imprensa.

A segunda parte do parecer, formada pelo relatório, que consiste no voto será apreciada somente no dia 02 de junho em sessão específica de apreciação do parecer do relator do Conselho de ética, a qual será às 10h, no Plenário da Câmara.

Conforme a resolução 124/2016 que rege o Conselho de ética e decoro parlamentar, a sessão em que será lido e apreciado o relatório, a qual ainda será agendada, é pública.

A primeira parte do relatório está anexa a esta matéria, em formato pdf.