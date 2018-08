INSTITUTO REGISTRA PESQUISA COM CANDIDATURAS CONSOLIDADAS AO SENADO NO PARANÁ

O instituto Radar Inteligência deve divulgar no próximo sábado (18) uma pesquisa eleitoral com resultado de intenções de voto para o governo do Paraná e Senado Federal. A pesquisa foi registrada nesse domingo (12). O instituto deve entrevistar 1.494 eleitores entre segunda (13) e a próxima sexta-feira (17). Esta será a primeira pesquisa em que serão apresentados todos os nomes de candidatos ao Senado após aprovação em convenções partidárias.

O questionário trará os nomes dos candidatos ao Senado Alex Canziani (PTB), Beto Richa (PSDB), Flávio Arns (REDE), Gilson Mezarobba (PCO) Jacqueline Parmigiani (PSOL), Luiz Adão (DC), Mirian Gonçalves (PT), Nelton Friedrich (PDT), Professor Oriovisto (PODE), Roberto Requião (MDB), Rodrigo Reis (PRTB), Rodrigo Tomazini (PSOL), Roselaine Barroso Ferreira (PATRI) e Zé Boni (PRTB).

Candidata inexistente

A lista traz ainda o nome “Ana Barroso”, que foi anunciada à imprensa pelo PSL na semana passada como candidata ao Senado na chapa PSL/PATRI/PTC em um erro da assessoria. Na verdade, a única candidata da chapa é Roselaine Barroso Ferreira (PATRI), conforme registro em ata da convenção. A assessoria do PSL admitiu o erro. Procurada, a assessoria do Instituto Radar não atendeu às ligações da reportagem.

Governo

O levantamento terá questionário para resposta espontânea e estimulada para o governo do Paraná. O instituto vai apresentar os dez candidatos ao governo, após lista consolidada em convenções. As outras quatro pesquisas já divulgadas até agora consideraram a presença do ex-senador Osmar Dias (PDT), que desistiu da eleição. Nesta quarta-feira (15), o Instituto IRG Consultoria, divulgará a primeira pesquisa do ano com os dez candidatos ao Palácio Iguaçu.

As candidaturas ao governo são da governadora Cida Borghetti (PP), do ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT), do empresário Geonísio Marinho (PRTB), do deputado federal João Arruda (MDB), do ex-vereador de Curitiba Professor Jorge Bernardi (REDE), do advogado Ogier Buchi (PSL), da professora Priscila Ebara Guimarães (PCO), do servidor público Professor Ivan Bernardo (PSTU), do servidor público Professor Piva (PSOL), do deputado estadual Ratinho Junior (PSD).

A pesquisa Radar também perguntará vai medir o índice de rejeição dos candidatos ao governo e ao Senado. O registro da pesquisa Radar no Tribunal Regional Eleitoral é PR-04317/2018. Segundo o registro, o levantamento é contratado pelo próprio instituto e custará R$ 50 mil.

(Com Bem Paraná)