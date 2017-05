Instituto de Identificação de Foz quer efetivar confecção de cédula de identidade dos alunos

O Chefe do Instituto de Identificação, setor de identidade, da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Silvio Grüdtner, esteve em reunião com o Presidente do Legislativo, Rogério Quadros (PTB), com objetivo de buscar apoio da Câmara de Foz para que o município efetive um projeto, já existente, no qual as escolas vão até o instituto.

“Já houve essa ação com escolas estaduais, mas queremos abranger também as escolas municipais. Precisamos também da participação do núcleo de educação para colocar o projeto em ação. Assim, muitas crianças podem ser atendidas nas escolas. A questão da cédula de identidade é muito importante, considerando ainda que somos região de fronteira”, destacou Silvio Grüdtner.

O Vereador Rogério Quadros (PTB) foi enfático ao afirmar que a Casa estará em contato com o Prefeito a fim de que haja andamento e efetividade no projeto.

Com CMFI