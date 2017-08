Inscritos no Pronatec devem confirmar matrículas hoje

Os cursos à distância do Pronatec Oferta Voluntária iniciam hoje, 28, em todo o país. Os alunos inscritos devem confirmar a matrícula hoje, seguindo as orientações recebidas por e-mail, as quais seriam basicamente entrar no site indicado e inserir o número de protocolo gerado na inscrição. Esta é a última etapa antes de iniciar as aulas.

Em Foz do Iguaçu, mais de 200 pessoas se inscreveram nos 38 cursos ofertados. Os cursos de assistente administrativo e auxiliar de laboratório foram os mais procurados na cidade.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Socioeconômico e Integração Regional, Adnal El Sayed, os interessados em cursos profissionalizantes do Pronatec que não se matricularam nesta etapa, terão uma nova oportunidade entre setembro e outubro.

As aulas têm término previsto para o dia 28 de janeiro do ano que vem. A carga horária varia de 160 a 400 horas. A idade mínima é de 15 a 18 anos dependendo a escolha do curso. Para participar das aulas, os inscritos devem ter um computador ou tablet com acesso à internet.

Mais informações pelo número 2105-8132 na Diretoria de Desenvolvimento Socioeconômico e Integração Regional ou no 3545-5450 na Agência do Trabalhador.