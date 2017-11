Inscrições para Vestibular da Unioeste encerram domingo

As inscrições para o Vestibular 2018 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) encerram neste domingo (5). O valor da taxa é de R$ 130,00, podendo ser efetuado o pagamento nas Lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal e demais agências autorizadas.

Os interessados devem acessar o site www.unioeste.br/vestibular para efetuar a inscrição. A prova será realizada no dia 26 de novembro em etapa única. Pela manhã, o acesso ao local será das 7h40min até 8h10min. Será aplicada a prova de redação e 21 questões das matérias Língua Estrangeira, Literatura e Português. O tempo disponível será de 3 horas.

Pela tarde, o acesso ao local será das 14h10min até 14h40min e o candidato terá 4 horas para realizar a prova com as demais matérias (56 questões).

As provas ocorrerão nas cidades-sede da Unioeste (Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo) e, também na cidade de Curitiba. O candidato pode escolher entre fazer sua prova em qualquer uma das cidades disponíveis, mesmo que seja diferente do curso escolhido.

No Campus de Francisco Beltrão estão sendo ofertadas 210 vagas para os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Direito, Geografia, Medicina, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social.

SiSU

Nesta edição, a Unioeste mantém sua participação no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), sendo que 50% das vagas das séries iniciais dos cursos de graduação são disponibilizadas para o ingresso por meio do SiSU e 50% pelo Vestibular.