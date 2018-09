INSCRIÇÕES PARA PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO DE DIPLOMA DA UNILA TERMINAM NO DIA 15 DE OUTUBRO

Os interessados em ingressar em um curso de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) por meio de transferência e aproveitamento de diploma têm até o dia 15 de outubro para realizar a inscrição no processo seletivo. Estão sendo ofertadas vagas nos 29 cursos da Universidade, com ingresso para o primeiro semestre letivo de 2019. O processo de seleção conta também com as modalidades de reopção de curso e reingresso, que são exclusivas para estudantes e ex-estudantes da UNILA.

O edital que regulamenta o processo seletivo e os formulários de inscrição estão disponíveis em unila.edu.br/transferencia. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, e todo o processo é gratuito. Confira, abaixo, quem pode participar de cada uma das modalidades:

– Transferência externa: voltada a estudantes que já estejam cursando o ensino superior em outra instituição, brasileira ou estrangeira, e queiram transferir-se para a UNILA;

– Aproveitamento de diploma: destina-se a quem já possui uma graduação e deseja iniciar um novo curso;

– Reopção de curso: pode inscrever-se nesta modalidade o aluno da UNILA que deseja mudar de curso de graduação dentro da Instituição;

– Reingresso: tem como público o ex-estudante da Universidade que esteja afastado de seu curso há menos de dois anos.

Não poderá participar da seleção o candidato que já ingressou na UNILA por uma das quatro modalidades ofertadas nesse processo. A ocupação das vagas será realizada de maneira sequencial: inicialmente, serão ocupadas por candidatos aprovados na modalidade reopção de curso; em seguida, as vagas restantes serão destinadas à modalidade de reingresso; depois, transferência; e, por fim, aproveitamento de diploma.

Dessa forma, o candidato deve estar ciente de que poderá não haver vagas para a modalidade escolhida.

Cada curso de graduação possui critérios específicos de seleção, podendo incluir provas de conhecimento específico, de redação, bancas de entrevista e solicitação de documentos comprobatórios adicionais. Desta forma, os candidatos devem ler atentamente todas as regras do edital e dos anexos, onde estão, também, as informações sobre a documentação necessária para inscrição em cada modalidade.

A aplicação de prova específica, para os cursos com essa forma de avaliação, será realizada no dia 16 ou 18 de novembro. Os candidatos serão avisados do dia e local da prova, até o final do mês de outubro. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 6 de dezembro.

Em caso de dúvidas sobre a seleção, entre em contato com a Pró-Reitoria de Graduação, pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br.

(Com UNILA)