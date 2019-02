INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO DE FÉRIAS DA ITAIPU JÁ ESTÃO ABERTAS

A Itaipu Binacional abriu as inscrições para o Programa de Estágio de Férias na margem brasileira da empresa em 2019. O prazo para se candidatar a uma das 36 vagas oferecidas é até 28 de fevereiro. Podem participar estudantes de nível técnico em edificações e de 18 cursos de nível universitário. A seleção será feita pela binacional, em parceria com a Agência de Integração Empresa Escola (Agiel). Os estagiários cumprirão jornada diária de seis horas, de 1º a 31 de julho. O estágio de férias visa a complementação acadêmica do estudante e, diferentemente do estágio regular oferecido pela empresa, não é remunerado.

O cadastro deve ser feito na área de Processos Seletivos do site da Agiel (www.agiel.com.br/site/processo-seletivo/itaipu-estagio-ferias-2019). Os acadêmicos deverão preencher o currículo e anexar o histórico escolar atualizado. Após o período de inscrições, a Itaipu fará a análise dos candidatos e, se necessário, poderá agendar entrevista via internet ou telefone. O resultado do processo deve ser divulgado a partir de 1º de abril. O edital está disponível no site da Agiel.

Para candidatar-se a uma das vagas é necessário estar matriculado a partir do 6º período ou do 3º ano em um dos cursos de nível superior aceitos, ou a partir do 4º ano para a vaga de Técnico em Edificações. Cada estudante pode se inscrever em até duas vagas distintas. É preciso ter 18 anos completos para participar.

Estrangeiros

Estudantes de outras nacionalidades também podem se candidatar às vagas. Nesse caso, é preciso que o acadêmico possua o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e esteja matriculado em uma instituição de ensino superior brasileira. Para os estrangeiros, a inscrição deve ser feita pelo e-mail vagas@agiel.com.br.

Cursos

As vagas disponíveis são para estudantes matriculados no curso de Técnico em Edificações ou nos cursos universitários: Ciências Biológicas, Biologia, Gestão Ambiental, Ecologia, Agronomia, Medicina Veterinária e Química, e as seguintes áreas da Engenharia: Elétrica, Bioenergética, Pesca, Ambiental, Civil, Agrimensura e Cartográfica, Recursos Hídricos, Produção, Mecânica, Automação e Controle.

Dúvidas

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, o candidato deve enviar um e-mail para estagio@itaipu.gov.br

Cronograma

– 01/02/2019 a 28/02/2019 – Período de inscrições;

– 01/03/2019 a 29/03/2019 – Análise pela Itaipu dos currículos e histórico escolar dos candidatos;

– A partir de 01/04/2019 – Comunicação do resultado da primeira chamada do processo seletivo;

– A partir de 08/04/2019 – Comunicação do resultado da segunda chamada do processo seletivo;

– A partir de 15/04/2019 – Comunicação do resultado da terceira chamada do processo seletivo;

– 01/07/2019 – Previsão para início do contrato de estágio;

– 31/07/2019 – Previsão para término do contrato de estágio.

