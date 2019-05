INSCRIÇÕES PARA O ENEM TERMINAM NO DIA 17 DE MAIO

Universidades públicas da região ofertam mais de 1,8 mil vagas para quem prestou o exame

Estudantes que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio e pretendem fazer a graduação em uma universidade pública precisam se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições terminam no dia 17 de maio e devem ser feitas no endereço enem.inep.gov.br.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 23 de maio. O candidato que não pagar o boleto no prazo perde a inscrição. As provas do Enem serão nos dias 3 e 10 de novembro. As duas provas, somadas, possuem 180 questões e uma redação.

Para realizar a inscrição, o participante deverá informar o número de CPF e data de nascimento, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. O candidato também deverá responder a um questionário socioeconômico. Os dados serão utilizados para estatísticas e estudos sobre a educação brasileira. Todas as etapas do exame estão disponíveis no site e no aplicativo do Enem. Uma das novidades na inscrição, neste ano, é a possibilidade de o candidato inserir uma foto pessoal.

Com a nota do Enem, o estudante pode participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizado para o ingresso em todas as universidades federais brasileiras e outras instituições de ensino superior. A UNILA utiliza o Sisu e, portanto, a nota do Enem para a seleção de estudantes brasileiros para todos os 29 cursos que oferece. Anualmente, a instituição oferta, no mínimo, 708 vagas anuais via SISU.

Na região, a Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) também oferta 100% de suas vagas pelo Sistema. São 736 vagas no campus de Medianeira, 592 em Toledo e 264 em Santa Helena. Já na Unioeste, 50% das vagas de ingresso são via Sisu, o que representa 244 vagas em Foz do Iguaçu.

Além do Sisu, a nota no Enem pode ser utilizada em programas de bolsa de estudos e/ou de financiamento estudantil como o Prouni e o Fies. O exame também pode ser uma referência para autoavaliação do estudante.

(Com UNILA)