INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DA FUNDAÇÃO CULTURAL ENCERRAM-SE NO DOMINGO (27)

São oferecidas 21 vagas com salários que variam de R$1.500 a R$3.600

As inscrições para o concurso público da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu encerram-se neste domingo (27). São oferecidas 21 vagas para 10 diferentes funções, com salários que variam de R$ 1.551,44 a R$ 3.656,23. Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$100 reais conforme o grau de escolaridade.

O concurso oferece vagas para os cargos de Auxiliar de Manutenção I, Assistente Administrativo Júnior, Assistente Contábil Júnior, Assistente Cultural Júnior, Auxiliar de Biblioteca Júnior, Operador de Computador Júnior, Recepcionista Júnior, Bibliotecário Júnior, Contador Júnior, Procurador Júnior. O cargo de Auxiliar de Biblioteca é o que oferece maior número de vagas. São oito oportunidades, incluindo uma para portador de deficiência.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 24 de fevereiro. O local e o horário serão divulgados no portal da Fafipa no dia 13 de fevereiro. O edital tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Fundação Cultural.

Desenvolvimento Cultural

O concurso público atenderá a uma demanda defasada no quadro de servidores da Fundação Cultural e reflete o compromisso do governo municipal com o desenvolvimento da área. O último concurso foi há mais de vinte anos. Ao longo da história da instituição, houve um déficit progressivo no quadro de servidores, que atualmente conta com apenas oito para comandar uma pasta responsável por eventos como a Fartal, – cuja última edição mobilizou mais de 230 mil pessoas -, a Feira Internacional do Livro e o Natal de Foz.

“Este concurso abre a perspectiva para muitos projetos e novos desafios, como transformar a cidade em longo prazo em uma metrópole cultural. Com novos funcionários, será possível ampliar a agenda de formação e atendimento aos bairros e começar a planejar a construção de equipamentos como o Teatro Municipal e também museus”, projetou o Diretor-Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

Vagas

– Nível fundamental: (01) Auxiliar de Manutenção I

– Nível médio: (02) Assistente Administrativo Júnior, (01), Assistente Contábil Júnior, (04) Assistente Cultural Júnior, (07) Auxiliar de Biblioteca Júnior + (01) PCD, (01) Operador de Computador Júnior e (01) Recepcionista Júnior.

– Nível superior: (01) Bibliotecário Júnior, (01) Contador Júnior e (01) Procurador Júnior.

(Com AMN)