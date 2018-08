As inscrições para a Especialização em Relações Internacionais Contemporâneas da UNILA estão abertas até o dia 10 de outubro. O candidato deve inscrever-se exclusivamente pela internet, com preenchimento de formulário e envio de documentação, conforme edital. A inscrição e o curso são gratuitos. As informações sobre a seleção estão na página da Especialização – https://unila.edu.br/ric.

A especialização é presencial e destina-se a portadores de diploma de curso superior, interessados na temática, dentre os quais estão egressos dos cursos de graduação em Relações Internacionais, Direito, História, Ciência Política, Sociologia, Economia, Jornalismo e demais áreas afins.

O curso oferta 40 vagas de ampla concorrência, das quais 50% são destinadas a brasileiros e a outra metade é voltada para estrangeiros oriundos de outros países da América Latina e Caribe. Serão disponibilizadas, ainda, quatro vagas complementares para servidores técnico-administrativos em educação da UNILA.

O resultado final do processo seletivo sai no dia 8 de novembro e as matrículas serão entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2019. As aulas iniciam-se no dia 1º de março.

Especialização

O curso tem como objetivo oportunizar a formação continuada a interessados em analisar criticamente os processos e eventos das relações internacionais contemporâneas nos campos da história global, política e economia internacional, globalização, regionalismo, segurança internacional e política externa.

A estrutura curricular está organizada em sete disciplinas obrigatórias: História das Relações Internacionais, Teoria das Relações Internacionais, Paz e Conflitos nas Relações Internacionais, Política Internacional, Política Externa, Economia Política Internacional e Metodologia da Pesquisa Científica. Também constam disciplinas optativas e trabalho de conclusão de curso.

