INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MÚSICA DA UNILA

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de graduação em Música da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Neste ano, poderão participar da seleção estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram, pelo menos, uma das cinco últimas edições do Enem (2014 a 2018). As inscrições terminam às 17h30 do dia 31 de janeiro e devem ser feitas por formulário eletrônico. Mais informações estão disponíveis na página https://portal.unila.edu.br/ingresso/graduacao/musica/musica2019.

São 16 vagas: 5 para pesquisa em música, 1 para canto, 1 para criação musical, 4 para percussão, 3 para piano e 2 para violão. Do total de vagas, 52% são destinadas a estudantes que concorrem pelo sistema de cotas. A apuração e a comprovação das condições dos cotistas serão realizadas por bancas, designadas pela Reitoria da UNILA.

Na inscrição, o candidato deverá apontar a edição do Enem com a qual irá concorrer. O processo seletivo está dividido em duas etapas: desempenho no Enem e prova de habilidades específicas – um vídeo onde o candidato demonstra os conhecimentos prévios na habilidade escolhida no ato da inscrição (canto, violão, percussão ou piano). As duas etapas são classificatórias e eliminatórias.

O resultado da primeira etapa, de acordo com a nota do Enem escolhido, será divulgado no dia 4 de fevereiro. Os classificados para a segunda etapa serão convocados por edital próprio e deverão preencher o formulário a ser disponibilizado no site da UNILA, de 8 a 13 de fevereiro, anexando um vídeo, com duração de cinco a dez minutos; além de uma carta de apresentação, justificando a escolha da ênfase e/ou formação, e relatando sua experiência e seus conhecimentos musicais prévios. As exigências e os critérios de avaliação estão no edital PROGRAD 001/2019. O resultado final será divulgado no dia 19 de fevereiro, e as matrículas serão realizadas nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Sisu 2019

Música é o único curso da UNILA que tem um processo seletivo próprio. Para ingressar nos outros 28 cursos, o candidato deverá se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), entre os dias 22 e 25 de janeiro. A inscrição deve ser realizada diretamente na página http://sisualuno.mec.gov.br/. Para 2019, a UNILA oferta 847 vagas via Sisu. As normas do processo seletivo e a lista de documentos necessários para a matrícula na Universidade estão disponíveis em goo.gl/8gmVN5.

(Com UNILA)