INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MESTRADO EM FÍSICA APLICADA

Estão abertas as inscrições do processo seletivo de alunos regulares, para o curso de mestrado em Física Aplicada no segundo semestre de 2017 (acesse o edital: https://goo.gl/9hO5fR). Serão ofertadas, no total, dez vagas gratuitas, distribuídas nas áreas de concentração de Física da Matéria Condensada e Física Teórica e Computacional.

As inscrições vão até o dia 6 de maio e devem ser feitas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, neste endereço: https://goo.gl/QrELIi. Os candidatos devem ter concluído a graduação em Física ou em áreas de Ciências Exatas ou Tecnológicas.

O processo seletivo consta de análise do histórico escolar do curso de graduação e do currículo, além de prova de conhecimentos do Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada (PPGFISA) ou nota obtida no Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF).

O local de aplicação da prova de conhecimentos do PPGFISA será divulgado no site da UNILA, no endereço eletrônico https://unila.edu.br/mestrado/fisica/selecao. Como requisito ao processo de admissão no mestrado, os estudantes provenientes dos cursos de licenciatura e outros que se julguem necessários (nas áreas de Ciências Exatas ou Tecnológicas) poderão passar por um curso de nivelamento de seis meses, a critério dos docentes da Comissão de Pós-Graduação do Programa.

Nesse período, os estudantes terão que frequentar, no mínimo, uma das seguintes disciplinas: Física Matemática, Teoria Eletromagnética e Mecânica Quântica. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 18 de maio, e a matrícula dos candidatos aprovados deve ser realizada entre os dias 19 e 22 de maio. A previsão de início das aulas é 1º de agosto.

Bolsas

Serão concedidas cinco bolsas do Programa de Demanda Social (UNILA), que serão distribuídas atendendo às normas da Resolução CONSUEN Nº 40/2014. Também será disponibilizada uma bolsa concedida através da chamada pública 19/2015 da Fundação Araucária/Capes aos candidatos que manifestarem interesse na ficha de inscrição.

O prazo dessa bolsa é de 12 meses, podendo ser renovada até atingir o limite de 24 meses, a depender da disponibilidade de recursos e do cumprimento dos requisitos e compromissos.