Inscrições abertas para 7ª Corrida e Caminhada UDC

Tudo pronto para a 7ª Edição da Corrida Universitária com Caminhada e Passeio Ciclístico do Centro Universitário UDC. O evento será no dia 08 de outubro e a primeira largada será às 8 horas da manhã. Serão dois percursos de corrida, um para caminhada e passeio ciclístico.

A 7ª Corrida Universitária com Caminhada da UDC, é organizada pelos Cursos de Turismo, Enfermagem, Fisioterapia, Agronomia e Engenharia Ambiental. O evento tem como proposta o incentivo a corrida de rua, na busca de melhor qualidade de vida, lazer e saúde, utilizando práticas saudáveis.

Os percursos da Corrida terão 11Km e 5Km, e da Caminhada e Passeio Ciclístico 5 Km. Todos os atletas que completarem as provas, de corrida e caminhada, ganharão medalhas e os 03 primeiros colocados de cada categoria levará troféus.

Passeio Ciclístico

Paralelo à Corrida e Caminhada vem o Passeio Ciclístico animando a galera da bike. O percurso é de 5 km com largada às 9:30 horas. O ciclismo traz benefícios físicos e emocionais, contribuindo muito para a qualidade de vida. Pedalar estimula o sistema imunológico e previne doenças crônicas como a obesidade. Quando praticado com bom senso trabalha o equilíbrio a confiança, relaxa e combate o estresse. Pra que melhor? Para se inscrever basta doar 1Kg de alimento não perecível em uma das unidades UDC.

O Kit Bike com uma camiseta personalizado custa R$ 25,00 (opcional) e pode ser adquirido pelo hotsite da Corrida.

Inscrições

Ainda há tempo para participar, mas é preciso ser rápido, pois as vagas são limitadas. Os pontos de inscrição para a Corrida e Caminhada são na secretaria do Centro Universitário UDC, no site da Corrida www.udc.edu.br/corrida, na AcorreFoz e na Pomare.