Ingresaron al local del PLRA en busca de la turba, dice suboficial Florentín

En un audio inédito al que accedió La Nación, se escucha el relato del suboficial Gustavo Florentín, imputado por homicidio doloso por la muerte del joven Rodrigo Quintana, ante su abogada. El uniformado aclara que su pelotón acudió al llamado de pedido de apoyo realizado por el comisario Amado Cantero y que llegaron al local del PLRA persiguiendo a la turba que había generado destrozos frente al diario ABC Color. Niega que haya disparado a Quintana y presume que el disparo lo efectuó su camarada de apellido Báez.

En una grabación realizada por la abogada de Florentín días después de los hechos del 31M, se escucha a su cliente hablar por unos 36 minutos en la que relata todo lo ocurrido en los sucesos que derivaron en la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, la quema del Congreso y los destrozos en la vía pública.

A partir del minuto 15 del audio Florentín dice que efectivamente llegaron hasta el local del PLRA, porque estaban siguiendo a la misma turba que había atacado el diario ABC Color. “Había una turba que se dirigió al diario ABC Color con el fin de incendiar. El mismo comisario (Amado Cantero) nos puso en conocimiento que tenían armar de fuego, pistola calibre 9 mm y revolver 38. Nosotros avanzamos y la turba se dirigió al PLRA. Lográbamos hacer retroceder a la turba y se colocaron frente a la sede del PLRA. Yo desconocía que era la sede del PLRA. Los manifestantes se apostaron en frente y comenzaron a lanzarnos piedras, bombas 12×1 y tenían armas de fuego. Nos dirigimos hacia la turba y una patrullera nos abría el camino”, detalló.

Florentín puntualiza que en todo momento, el que comandó el operativo fue el comisario Cantero. “Llegamos frente al PLRA y logramos que la turba ingrese al PLRA y una vez ahí estuvimos acompañados por el superior conocido como X3 (Cantero) además acompañados por el subcomisario Acuña y el inspector Amarilla. Cantero llegó con nosotros hasta frente del PLRA, y el nos daba las órdenes, porque ya estábamos controlando la operación. Recibimos ordenes de avanzar, la orden vino de X3, nos pedía que agarremos a los que estaban en la turba. X3 nos dice para ingresar al local del partido, la puerta cerraron por nuestra cara”, contó el uniformado.

Posteriormente cuenta que fue él quien pateo la puerta y negó haber sido la persona que efectuó el disparo. “Yo patee la puerta y yo ingrese primero, porque cuando patee me gritaron, ¡te cubro, te cubro! Nunca realice ni un solo disparo, me cubría el suboficial segundo de apellido Baez a mi izquierda y Ramírez estaba a mi derecha. Al patear la puerta escucho un disparo y veo que cae uno. Me dirijo adentro y al ingresar veo que la gente sube por una escalera y veo al caído. Esa noche hubo varios caídos por los perdigones en otros lugares. Le pedí al que estaba caído que se levante, no reacciono, lo cual me sorprendió, pensé que entró en un estado de shock o se desmayó. Le puse la pierna encima para que se levante y aprehenderle, pero en ese momento no vi sangre, en ningún momento me imagine que fue alcanzado por perdigones de acero”, confesó.

En otro momento Florentín cuenta que minutos después de lo que ocurrido llegan al lugar los personales de Investigación de Delitos de la Policía (a cargo de Paredes Palma) y fueron ellos los que se hicieron cargo de todo el procedimiento y vuelve a aclarar que no fue él quien disparó. “Veo que el pasillo tenía un salón y pido apoyo y hacemos la cobertura y procedimos a la aprehensión. A mi parecer y porque la explosión vino de mi lado izquierdo, creo que el disparó lo hizo el suboficial Baez. Le tuvieron a Baez ahí los mismos liberales y le liberan porque tenía afinidad con un exintendente liberal de Santa Helena. Posteriormente, los personales de investigación de delitos se hacen presente allí y todo el procedimiento quedó a cargo de ellos, Paredes Palma llegó después, cuestión de minutos después llegó”, dice parte del relato del suboficial Florentín.

