Infraestrutura: POPULAÇÃO DEVE OPINAR SOBRE NOVO MODELO DO PEDÁGIO

Fruet defende Audiências Públicas para que o povo opine sobre novo modelo de pedágio.

Na reunião da Frente Parlamentar sobre o Pedágio desta terça-feira (26), o deputado estadual Soldado Fruet do PROS (foto ao lado) defendeu a importância da realização de audiências públicas pela Assembleia Legislativa (ALEP) para que a população possa opinar sobre o novo modelo de pedágio para as rodovias do Paraná, apresentado pelo Governo Federal.

“Estamos levando a discussão pelo caminho técnico e através dessas audiências vamos mostrar que a Frente Parlamentar não é de oposição, mas do povo, que não aguenta mais praças de pedágio com esses valores absurdos”, afirmou o parlamentar.

“Aqui na Região Oeste está tendo uma movimentação muito grande”, destacou o Soldado Fruet. Por conta da mobilização de entidades de classe e da sociedade organizada, ele ressaltou a necessidade de serem feitas reuniões para debater as novas concessões em Foz do Iguaçu e Cascavel. “São duas cidades muito importantes, mas apesar de serem próximas, são economias distintas e ambas serão afetadas pela questão do pedágio”, enfatizou. Segundo o deputado, em Foz o impacto das altas tarifas é sentido pelos setores de turismo e transportes. Já em Cascavel, apontou, “o agronegócio será muito prejudicado com mais praças de pedágio e o sistema de outorga”.

Os integrantes da Frente aprovaram a inclusão de Foz do Iguaçu e Cascavel no rol de audiências públicas que serão organizadas pela ALEP em cidades abrangidas pelas novas concessões, já a partir do próximo mês de fevereiro, reunindo prefeitos, associações comerciais, sindicatos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público e a população em geral. “O que nós queremos aqui é o bem do povo. Tem oposição, situação e deputado independente, como eu, todos juntos com um único objetivo: que o pedágio tome outra direção no nosso Estado”, enfatizou o Soldado Fruet.

De acordo com ele, as manifestações recebidas nas audiências ajudarão os deputados indecisos a se posicionar em relação ao modelo de licitação com taxa de outorga – como pretende o Ministério da Infraestrutura – e a decidir seu voto nos projetos de lei que tratam do tema na Casa. Já foram colhidas as 18 assinaturas necessárias para que tramite em regime de urgência, após o reinício dos trabalhos legislativos, o Projeto de Lei 599/2020, assinado por 38 deputados, entre eles o Soldado Fruet, que proíbe a concessão de novos pedágios que não sejam pelo critério da menor tarifa.

(Da Redação com Assessoria – foto: Dálie Felberg/ALEP)