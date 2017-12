INFRAESTRUTURA MAIS MODERNA MELHORA VIDA DOS PARANAENSES

Em 2017, o Paraná alcançou a marca de mais de 500 quilômetros em obras de duplicação de rodovias, uma movimentação anual recorde de cargas superior a 50 milhões de toneladas no Porto de Paranaguá e a projeção de uma nova ferrovia ligando o Estado ao Mato Grosso do Sul, com custo estimado em R$ 10 bilhões.

Todas estas conquistas são avaliadas como resultado de um trabalho de longo prazo, iniciado ainda em 2011, com a criação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, conforme explica o secretário José Richa Filho. “Nós trouxemos para o Paraná uma visão moderna da infraestrutura. Trabalhamos novos conceitos de corredores logísticos, pensando no desenvolvimento do Estado e no bem-estar regional e local dos municípios”, afirma. “Trabalhamos para modernizar todos os modais da infraestrutura estadual e temos consciência de deixar para o Estado um legado histórico”, completa o secretário.

Ferrovia Paraná Oeste, Cascavel – PR

Para 2018, diversas obras na infraestrutura do Estado devem ser viabilizadas. O Governo do Paraná assinou neste mês de dezembro o financiamento do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com a operação de crédito, o Estado captou R$ 770 milhões pelo BID e em contrapartida aportará outros R$ 660 milhões.

Do total de investimentos previstos no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes, 85% serão destinados a obras civis, principalmente em estradas. Já no primeiro semestre de 2018 estão previstas as primeiras obras em cidades que ainda não tem acesso asfaltado à malha rodoviária do Estado.

(Com Agência de notícias do Paraná)