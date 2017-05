INFRAERO INVESTIRÁ R$ 70 MILHÕES NA MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE FOZ

A Infraero vai realizar novos investimentos na modernização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A informação foi divulgada pelo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla. O valor previsto para a repaginação do terminal é de aproximadamente R$ 70 milhões.

Os equipamentos já começaram a ser trazidos para o terminal de Foz. Segundo Piolla, a articulação política para liberar os recursos junto à Infraero contou com apoio do deputado federal Fernando Giacobo (PR-PR), além do esforço conjunto do prefeito Chico Brasileiro, Codefoz, Itaipu e Fundo Iguaçu. As obras devem começar ainda no segundo semestre e o prazo estimado para execução dos serviços é de 10 meses.

De acordo com o secretário, o terminal irá ganhar quatro pontes de embarque e desembarque, os chamados fingers, mais duas posições simultâneas de embarque e desembarque remoto. O equipamento vai permitir maior conforto aos usuários. Os passageiros ficarão protegidos do sol, da chuva e do vento, mantendo a temperatura ambiente da aeronave, no embarque e desembarque, que serão feitos por uma espécie de túnel elevado, conectado ao segundo piso do terminal. “O investimento inclui, além dos fingers, as obras de recape da pista atual, ampliação da áreas de check-in, salas de embarque e saguão”, disse Piolla.

Para receber os fingers, a Infraero está finalizando o projeto de readequação do terminal de passageiros, o que inclui a construção de um novo espaço para abrigar os serviços administrativos e a uma nova configuração da praça de alimentação. Com as mudanças, a sala de embarque passará a funcionar no piso superior, que vai triplicar de tamanho para receber as pontes.

“Para atender a demanda e promover o Destino Iguaçu é fundamental darmos andamento a mais essa etapa de modernização do aeroporto. A repaginação do terminal será fundamental para consolidar novas operações das companhias aéreas. Com as adequações previstas pela Infraero, o aeroporto terá capacidade para atender até 5 milhões de passageiros”, acredita Piolla.

O passo seguinte, segundo ele, será o projeto de implantação do novo sistema de pistas do aeroporto, elaborado pelo Fundo Iguaçu. O projeto prevê a construção de uma nova pista de 3 mil metros de extensão por 60 metros de largura, paralela à atual, que será convertida em pista de taxiway. Com isso, o aeroporto de Foz do Iguaçu poderá receber voos internacionais, sem escala, para Estados Unidos e países europeus.

Em 2016, o aeroporto de Foz do Iguaçu recebeu 1.851.116 passageiros, considerando embarques e desembarques, numa média mensal de 154 mil passageiros. Com a realização de novas operações da Avianca e a inclusão de voos extras de outras companhias nas temporadas de férias de julho e do final de ano, expectativa é bater recorde, ultrapassando 2,2 milhões.

Com PMFI