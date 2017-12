INFRAERO DIVULGA HOJE EMPRESA GANHADORA PARA REFORMA DO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU

Propostas serão abertas na sede da estatal em Brasília. Vigência do contrato será de até 675 dias e valor previsto é de R$ 60 milhões.

A Infraero divulgará hoje (04) a empreiteira ganhadora da licitação para a repaginação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O critério avaliado para seleção é o menor preço global das propostas, de acordo com o edital. O investimento previsto é de R$ 60 milhões.

A licitação inclui a elaboração dos projetos básico e executivo, execução das obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e vias de acesso, instalação de fingers, reforma do pátio de aeronaves, construção de guarita e reforma e ampliação dos sistemas elétricos.

Após as obras, o terminal iguaçuense será um dos mais modernos do país. As principais melhorias são a instalação de quatro pontes de embarque e desembarque, os chamados fingers, mais duas posições simultâneas de embarque e desembarque remoto. Os equipamentos vão garantir mais conforto aos passageiros.

”Finger” (ponte de embarque), do aeroporto Galeão – RJ

O prazo de vigência do contrato da empresa vencedora, que irá modernizar o aeroporto, é de 675 dias (um ano e oito meses) consecutivos contados a partir da expedição de ordem de serviço inicial, sendo que 450 dias consecutivos será para execução dos serviços; 15 dias consecutivos para o Recebimento Provisório; 90 dias consecutivos para expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e 120 dias consecutivos para pagamento final.

O resultado, assim como as outras propostas, será divulgado no Portal da Infraero, na aba licitações.

(Com pmfi)