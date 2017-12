INFRAERO ANUNCIA OBRA DE REPAGINAÇÃO DO AEROPORTO DE FOZ AO CUSTO DE R$ 45 MILHÕES

Reforma prevê a instalação de fingers e ampliação das salas de embarque e desembarque, dentre outras melhorias.

A Infraero divulgou o nome da construtora que realizará a repaginação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A SIAL Construções Civis LTDA foi a vencedora da concorrência com a proposta de R$ 45 milhões, a menor entre as participantes. O valor previsto para a reforma do terminal era de R$ 60 milhões.

As propostas foram abertas no dia 04 de dezembro, e desde então, a Comissão de Licitação da Infraero vem realizando a análise dos requisitos estabelecidos no edital. A SIAL Construções atendeu aos critérios iniciais.

“Nós recebemos os documentos, a comissão de licitação analisou e publicamos no resultado do edital. A partir de agora, para homologar o resultado a comissão de licitação irá verificar a veracidade das informações enviadas, como o certificado de capacidade técnica e certidões negativas para firmar o contrato, mas a comissão já considera a proposta enviada pela SIAL, a melhor proposta”, adianta o assessor de imprensa da Infraero, Tiago Bênia.

(Com PMFI)