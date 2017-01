INÊS DA SAÚDE É ELEITA PRESIDENTE DA CÂMARA DE FOZ DO IGUAÇU

A vereadora Inês Weizemann, a Inês da Saúde (PSD), foi eleita a presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Com a indefinição política na cidade, ela assumirá interinamente a prefeitura na segunda-feira (2) a partir das 8h. A parlamentar concorreu à presidência da Mesa Diretora em chapa única e recebeu a aprovação de nove dos dez vereadores presentes na sessão deste domingo (1º).

Com a licença de Inês do cargo de vereadora para comandar o Executivo local, a Mesa Diretora da Câmara passará a ser presidida pelo primeiro vice-presidente Rogério Quadros (PTB). A chapa “Unidos por Foz” foi composta ainda pelo segundo vice-presidente Jeferson Brayner (PRB) e pelos secretários Elizeu Liberado (PR) e Celino Fertrin (PDT).

“Confesso que nunca me imaginei na cadeira de prefeita desta cidade. Mas, assumo amanhã. O meu coração se entristece e parte se alegra porque não houve transição de governo. Quero deixar claro que houve um consenso entre os partidos. Nós não tivemos pressão de partido, não tivemos troca de favor, nada. Todos votaram conforme a sua consciência e votaram a favor do povo que clama por mudança”, discursou a vereadora. “Eu vou trabalhar com todas as minhas forças para reconstruir a nossa cidade“, completou.

Por conta da impugnação da candidatura do ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (PDT) – que teve o maior número de votos no dia 2 de outubro – o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou novas eleições para prefeito. O pleito, porém, ainda não teve a data definida. A expectativa é que o novo chefe do Executivo seja conhecido em março.

Vereadores presos

A sessões de posse e de eleição da mesa diretora – presidida pela vereadora Nanci Rafagnin Andreola – começou pouco depois das 14h e contou com a presença de dez dos 15 vereadores eleitos. O plenário ficou lotado e houve protesto de manifestantes que exibiram cartazes com a palavra “vergonha”.

Cinco dos seis reeleitos permanecem presos preventivamente desde o dia 15 de dezembro, quando foi deflagrada a 5ª fase da Operação Pecúlio, e não conseguiram autorização judicial para tomar posse. Apartir de agora eles têm 15 dias para assumir o cargo. Do contrário, as vagas serão ocupadas pelos suplentes.

A Polícia Federal investiga o pagamento de um suposto “mensalinho” aos parlamentares em troca de apoio político a projetos de interesse do Executivo. Existe ainda a suspeita de indicação de nomes de familiares de vereadores para ocuparem cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

