INÊS DA SAÚDE ASSUME COMO PREFEITA INTERINA DE FOZ DO IGUAÇU

A Presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, vereadora Inês Weizemann (PSD), tomou posse na manhã desta segunda (2) como prefeita interina. Ela vai comandar o Executivo local até que sejam realizadas novas eleições na cidade, ainda sem data definida. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a impugnação da candidatura do ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (PDT), que teve o maior número de votos em outubro.

O cargo foi passado em uma cerimônia logo cedo a Inês da Saúde, como é conhecida, pela também prefeita interina Ivone Barofaldi (PSDB). Ela assumiu o comando a administração municipal em julho, logo após a prisão do então prefeito Reni Pereira (PSB), na 4ª fase da Operação Pecúlio. O ex-prefeito é investigado por suspeita de chefiar um esquema de corrupção instalado na prefeitura.

A prefeita interina afirmou que a prioridade do governo neste início de mandato deve ser a saúde pública. “De início a preocupação é com o laboratório municipal. Eu venho fazendo um levantamento, e desde o final de setembro nós não temos um simples exame de urina na rede pública. Gestantes também estão sem pré-natal, além da fila de oftalmologia, com quase 13 mil pessoas aguardando por consulta, e a ortopedia, que está sem reumatologista, por exemplo”, apontou.

Inês adiantou que deve conversar com funcionários públicos para se orientar quanto à situação do município e traçar planos para a economia. Outro ponto, completou, será o combate à corrupção. “Nós não trabalhamos a transição [de governo], o que dificulta um pouquinho. Se tivéssemos tido um prefeito eleito em outubro, esta equipe e os vereadores já estariam trabalhando e inteirada de tudo. Eu inicio hoje.”

Na cerimônia de transmissão do cargo, Ivone Barofaldi entregou um relatório sobre a situação da prefeitura e fez uma avaliação dos cinco meses em que esteve à frente da administração, destacando a condição financeira do município.

Na sessão de posso dos vereadores eleitos, ela já havia falado sobre os problemas que a cidade enfrenta, tanto política como economicamente e lamentou a situação. “Infelizmente fui vice de um sujeito que não merecia ser prefeito desta cidade“, declarou ainda no domingo.

Com G1