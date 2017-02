INDÚSTRIAS DO PARANÁ ESTIMAM PERDAS DE R$ 3 BILHÕES COM FERIADOS

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) estima que os feriados nacionais e pontos facultativos provoquem um perda de R$ 3,185 bilhões para o setor. A maior parte dos feriados cai em dia de semana.

A estimativa da Fiep tem como base os estudos realizados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e pela Mercer Consultoria. Em todo o Brasil, a Firjan estima que as paralisações das linhas de produção nos feriados nacionais vão custar mais de R$ 66 bilhões.

Além da indústria, o varejo também enxerga os feriados, principalmente os prolongados, como um sinal de redução no faturamento. A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) fala em uma perda de R$ 13 bilhões.

Por outro lado, há setores que lucram com as paradas no trabalho e no estudo. De acordo com o Ministério do Turismo, em 22 dias de folga, ao longo de 2017, estão previstas em todo o território nacional mais de 10 milhões de viagens. Todos esses passeios significam um faturamento de R$ 21 bilhões.

Veja os pontos facultativos para Curitiba

-28 de fevereiro (terça), Carnaval;

-29 de março (quarta), Aniversário de Curitiba;

-28 de outubro (sábado), Dia do funcionário público;

Feriados de Curitiba

-08 de setembro (sexta), Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Padroeira de Curitiba);

-19 de dezembro (terça), Emancipação Política do Paraná. Geralmente, este feriado é modificado em concordância com o Governo do Estado.

Feriados e pontos facultativos nacionais

– 1º de janeiro (domingo), Confraternização Universal (feriado nacional)

– 27 de fevereiro (segunda), Carnaval (ponto facultativo);

– 28 de fevereiro (terça), Carnaval (ponto facultativo);

– 1º de março, Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

– 14 de abril (sexta), Paixão de Cristo (feriado nacional);

– 21 de abril (sexta), Tiradentes (feriado nacional);

– 1º de maio (segunda), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

– 15 de junho (quinta), Corpus Christi (ponto facultativo);

– 7 de setembro (quinta), Independência do Brasil (feriado nacional);

– 12 de outubro (quinta), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

– 28 de outubro (sábado), Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

– 2 de novembro (quinta), Finados (feriado nacional);

– 15 de novembro (quarta), Proclamação da República (feriado nacional);

– 25 de dezembro (segunda), Natal (feriado nacional)

