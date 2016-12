INDÚSTRIA DEMITE 4,6 MIL PESSOAS EM NOVEMBRO NO PARANÁ, DIZ CAGED

Os números do Caged foram divulgados nesta quinta-feira (29). Além da indústria, a construção civil segue demitindo. Em novembro, o setor perdeu outras 2.945 vagas com carteira assinada. No setor de serviços, também fecharam mais 2.061 vagas.

O resultado total de novembro é 0,38% menor que o registrado em outubro. Porém, apesar dos números negativos na maioria dos setores analisados, houve uma melhora no número de contratações no comércio. O setor abriu 3.211 vagas com carteira assinada no mês.

Entre janeiro e novembro, o Paraná perdeu, ao todo, 28.920 vagas com carteira assinada. Os números são calculados com base no estoque de empregos calculado durante o ano de 2015. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o resultado é 1,09% menor.

Nos últimos 12 meses, o resoltado é ainda pior. Foram perdidas 78.967 vagas, na comparação com o período imediatamente anterior. O número representa uma queda de 2.78% nessa análise.

Resultados regionais

Em novembro, apenas três estados tiveram resultados positivos no saldo de emprego. O país perdeu 117 mil vagas. Nesse cenário, Paraná ficou na 21ª posição, atrás de Rio Grande do Sul e Santa Catarina.