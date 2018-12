INDÚSTRIA DE FOZ DO IGUAÇU RECLAMAM DE PREJUÍZOS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: ‘PISCA A LUZ, O FINANCEIRO FICA LOUCO’

Donos de indústrias afirmam que desabastecimento do serviço é frequente na região; Copel disse que vai buscar solução para o problema

Empresários do Distrito Industrial de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, reclamam que de frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica na região. Segundo eles, o problema causa graves prejuízos.

Marco Casagrande, responsável por uma empresa de fertilizantes, afirma que a falta de energia elétrica já causou prejuízo de R$ 80 mil. “Quando começa a piscar a luz, o pessoal do financeiro já fica louco”, diz o empresário.

O encarregado de uma indústria de fabricação de vidros Vitalino Neto, conta que o frequente desabastecimento de eletricidade na empresa, faz com que os funcionários tenham que verificar a previsão de tempo todos os dias.

Segundo ele, quando percebe-se que vai chover, o que pode gerar risco de queda de energia, a equipe diminui a produção.

“Perde matéria prima, perde mão de obra, perde com o desgaste das máquinas. Então, se torna um transtorno muito grande”, conta.

O Distrito Industrial tem cerca de 50 empresas. Vinte delas fazem parte de um núcleo industrial da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acif). A associação afirma que todas as empresas do núcleo reclamam do problema.

O que diz a Copel

A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) disse que solicitou análise e vistoria no local para identificar pontos que estejam contribuindo mais para que ocorram as quedas do serviço.

A empresa também informou que as equipes devem fazer manutenção preventiva na região para evitar novos apagões.

(Com G1)