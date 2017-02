INDICAÇÃO À SUPREMA CORTE PODERÁ PRECISAR DE ‘OPÇÃO NUCLEAR’

Pressionados pelo presidente Donald Trump, os republicanos no Senado podem ter de recorrer à chamada “opção nuclear” para impedir manobras protelatórias dos democratas na aprovação do nome do juiz conservador Neil Gorsuch para a Suprema Corte –ele foi indicado na terça (31) por Trump.

A Casa, responsável por sabatinar Gorsuch e confirmá-lo em votação no plenário, tem maioria apertada dos republicanos: 52 de 100.

Se o trâmite seguir sequência natural, ele poderia ser confirmado até 29 de abril. Considerando os atuais juízes da Suprema Corte, o tempo médio entre a indicação e a confirmação é de 73 dias.

Mas, a fim de barrar a indicação, os democratas devem usar o “filibuster”, manobra que tranca a pauta quando um senador discursa indefinidamente sobre um tema.

Para encerrar um “filibuster” que impeça a votação de um indicado à Suprema Corte, é preciso maioria qualificada para aprovar o nome –60 senadores, o que significa que oito democratas precisariam votar a favor.

Nesse caso, os republicanos poderiam usar a “opção nuclear” para permitir que um “filibuster” contra um nome da Suprema Corte possa ser derrubado com maioria simples (51 de 100).

A aprovação de uma alteração como essa, mesmo se travada por um novo “filibuster“, requer apenas 51 votos.

Mas o líder republicano, Mitch McConnell, não vê essa opção com bons olhos. Conhecido como institucionalista, ele estaria preocupado com a credibilidade do Senado ao mudar as regras do jogo. Trump, porém, disse nesta quarta. “Se acabarmos nesse impasse, diria: ‘Se você pode, Mitch, vá com a nuclear‘”.

Os democratas querem barrar Gorsuch porque não esqueceram a recusa republicana de debater, durante o ano passado, a indicação do progressista Merrick Garland pelo ex-presidente Obama para suceder o juiz Antonin Scalia, morto há um ano.

O anúncio de Gorsuch ocorreu um dia após Trump demitir a secretária interina de Justiça, Sally Yates, por se recusar a defender seu veto a refugiados.

“Mais do que nunca, precisamos de um juiz na Suprema Corte que enfrente um presidente que já se demonstrou disposto a desrespeitar a Constituição“, afirmou o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer.