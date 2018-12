INDEPENDÊNCIA DO BC DEVE VIR ANTES DA PREVIDÊNCIA, DIZ ONYX LORENZONI

‘Está pronto para votar’; Não estipula uma data; Previdência é para 2019

O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta 2ª feira (10.nov.2018) que o projeto para dar independência ao BC (Banco Central) deve ser pautado no Congresso antes da reforma da Previdência.

“Muito provavelmente, sim [BC virá antes da Previdência]. Está lá, está pronto para votar”, disse o deputado federal licenciado pelo DEM do Rio Grande do Sul.

Onyx não especificou uma data ideal para votar a proposta, mas reafirmou que a Previdência deverá ser pautada em 2019.

A independência do Banco Central permitirá reduzir o número de ministérios do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O militar começará o governo com 22 pastas e tem como meta diminuir a 20.

O ministro foi o convidado principal da 12ª edição do encontro do Poder360-ideias, divisão de eventos do Poder360. Chegou acompanhado de outros integrantes do governo de transição, como o futuro secretário executivo da Casa Civil, Abraham Weintraub, e aliados como o futuro chefe de gabinete da Casa Civil, Marco Rassier, e do deputado Leonardo Quintão (MDB-MG).

O jantar foi no restaurante Piantas, no centro de Brasília. Participaram do encontro jornalistas de vários veículos e empresários.

Reforma da previdência é tema para 2019

Apesar de dizer que o BC vem antes, o futuro ministro afirma que o ideal seria aprovar a reforma da Previdência logo no ano que vem. “Idealmente, sim, 2019”, afirmou, quando perguntado sobre o assunto.

Onyx falou ainda não ter 1 cronograma detalhado da tramitação no Congresso. Mas diz que a intenção é fazer uma separação do que é gasto com Previdência social do que é com assistência.

“Estamos trabalhando questões da Previdência com 1 cronograma que ainda vai ser estabelecido e com 2 fundamentos: o 1º é separação do que é Previdência e assistência. O 2º é consertar a Previdência que está aí”, falou.

Como exemplo, mencionou a aposentadoria rural, que conta como assistência. Segundo o futuro secretário-executivo da Casa Civil, Abraham Weintraub, dos R$ 400 bilhões do deficit total com aposentadorias, R$ 111 bilhões são desse tipo.

Sobre a possibilidade de fatiamento da reforma previdenciária, Onyx respondeu: “Pode ser que sim, pode ser que não”. Bolsonaro disse que pode separar o projeto em textos menores para facilitar a aprovação.

Questionado sobre declaração dada na semana passada, de que o governo tem calma porque tem 4 anos para aprovar a Previdência, o futuro ministro disse que foi uma forma de “retirar a pressão“.

“Quanto tempo leva para os 249 novos deputados saberem onde ficam os cafezinhos das comissões? E para fazer ‘pipi’? Se coisas tão prosaicas levam 1 tempo, é preciso levar em conta a janela de oportunidades. Não temos 2 tiros para dar, temos que ser certeiros“, disse.

O ministro falou que há vários modelos de reforma em estudo, mas que tem “limitações” sobre o que pode revelar. Reafirmou a intenção de implementar a capitalização para pessoas que ingressarem no sistema. Disse ainda que o governo deve dar notícias “ruins”, como de reformas e de corte de cargos, mas antes dará notícias boas, sem especificar quais.

“Vai ter notícia ruim. Mas o governo vai ter outras coisas boas antes de ter as notícias ruins”, afirmou.

Estrutura governamental terá anúncios no Pós-Natal

Onyx afirmou que o governo deverá anunciar alguns detalhes da estrutura governamental no intervalo entre o Natal e o Ano Novo.

“Pedimos para eles [os técnicos], que estão montando a estrutura e fazendo o levantamento. Na semana pós-Natal, ele [Bolsonaro] vai ter 1 cenário de cada ministério”, disse, sem dar mais detalhes.

MP dos Ministérios deve ser aprovada no Congresso

O futuro ministro disse duvidar que o Congresso rejeitará a medida provisória que reduz e reformula a estrutura ministerial do governo.

A proposta reduzirá dos atuais 29 para 22 o número de estruturas com status de ministério.

“Parece absolutamente irracional que o Congresso recém-eleito não valide a MP da reforma administrativa. Esses 249 novos [deputados] vêm com recado da rua [de não ter mais toma lá, dá cá]. Não trabalho com isso [possibilidade de rejeição]”, disse.

Brasil terá mudanças “sem banho de sangue”

Onyx reafirmou ser a favor de 1 governo liberal na economia e conservador nos costume. Utilizou o exemplo do Chile para defender mudanças político-econômicas.

“Trazemos uma aliança liberal-conservadora que na última década resgatou Espanha, Alemanha e Inglaterra”, disse. “O Chile fez isso, mas foi com 1 banho de sangue. Aqui tem 1 cara [Bolsonaro], com senso de missão, para fazer sem banho de sangue”, afirmou.

Para Onyx, a subida de Bolsonaro ao poder significou “a mais improvável das eleições”. “Não é uma alternância de poder qualquer”, disse, antes de afirmar que “ou fazemos o certo, ou o Brasil volta a ser bolivariano”.

O demista comparou o governo de Dilma Rousseff (PT), presidente de 2011 a 2016, com o regime militar de 1964 a 1985.

“Quando ela [Dilma] foi apresentar o PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], disse que seria a mãe do PAC. Eu disse que chamava a atenção 1 governo do século 21 buscar 1 modelo do século 20, usado pelos militares, que é o de 1 Estado empreendedor”, afirmou.

Ainda sobre a petista, disse que “a terrorista que supostamente os combateu” usou a lógica dos governos militares.

Cargos e funções comissionados chegam a 128 mil

O ministro defendeu a redução de cargos comissionados como forma de diminuir os gastos públicos.

“Recebi uma planilha na semana passada e me neguei a concordar. Entre cargos em comissão e função com gratificação, eram mais de 80 mil”, disse Onyx.

Nesse momento, Abraham Weintraub pediu a palavra e disse: “Vou te corrigir, são mais de 100 mil”. De acordo com Weintraub, o número chega a 128 mil.

“Só na administração direta, são 10.343 chefes de si mesmo. Não é chefe de ninguém, mas é chefe”, afirmou Onyx, sobre o excesso de cargos.

Segundo o coordenador da transição, uma saída seria mexer nas agências reguladoras.

Questionado se a solução é mudar a estrutura das agências para mexer no pessoal, Onyx balançou a cabeça e disse: “Bingo”. “[A estrutura das agências] virou 1 cabide de empregos, aparelhamento”, afirmou, sobre a estrutura delas após a chegada do PT ao poder (2003-2016).

Governo terá “parcimônia” na negociação com estados

Onyx definiu a negociação com os Estados como “1 drama”, pois “o modelo de gestão do governo federal se espraiou para os Estados brasileiros”.

O demista disse que, antes de pensar em repasses para as unidades da Federação, é necessário assegurar a saúde financeira da União.

“O 1º ano é de aprovar reformas, dar equilíbrio, de fazer o Brasil se apresentar com todas as condições de investimento. O 2º será de ver carga tributária, redução”, disse.

O futuro ministro espera que a “nova fórmula de austeridade possa conquistar corações e mentes”. “A União vai periodicamente dar uma mãozinha, a partir do momento que crescer mais de 3% ao ano”, afirmou.

Onyx afirmou que as negociações com os 27 Estados serão analisadas “caso a caso, com parcimônia, porque, se a União quebrar, acabou”.

O coordenador do governo de transição finalizou o assunto com uma brincadeira. Lembrou que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ter como objetivo zerar a dívida pública brasileira.

“A partir do momento em que ele [Paulo Guedes] fizer 70% disso, o vinho quem paga sou eu”, afirmou, aos risos. No jantar, Onyx não bebeu álcool –ficou na Coca-Cola.

Governo “não intervirá” nas disputas de Câmara e Senado

Onyx Lorenzoni manteve o discurso de que Bolsonaro não manifestará publicamente preferência por candidatos ao comando da Câmara e do Senado.

“A palavra do governo e do presidente é de que não intervirá na definição da Câmara e do Senado. Todos os governos que intervieram tiveram problemas sérios. As duas Casas que se resolvam”, disse.

Sobre declarações do deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filhos do presidente eleito, com críticas a 1 dos favoritos na disputa, Renan Calheiros (MDB), Onyx falou que ambos têm “mandato” e o “direito de opinião”.

Congressistas não reeleitos participarão de articulação política

Onyx reafirmou a criação de duas secretarias compostas por deputados e senadores não reeleitos para articular o apoio ao Congresso.

Segundo ele, o grupo que cuidará da Câmara será formado por 12 deputados. O do Senado, por 5 ou 6, e será comandado pelo deputado Leonardo Quintão (MDB-MG), que esteve no jantar.

Onyx afirma que os grupos atuarão em bancadas, frentes temáticas e por Estados.

Bolsonaro não perderá “muito” apoio por conta de ex-assessor

Questionado sobre o quanto de apoio político Bolsonaro pode perder com a investigação do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) a saques de 1 ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Onyx afirma que “não muito“.

“Ele [Bolsonaro] tem sido vítima de ataques sistemáticos, então não muito“, disse. “E, como tudo foi assim com ele ao longo do tempo, [quem o denuncia] foi perdendo credibilidade com a população.”

O Coaf passou a investigar Fabrício José Carlos de Queiroz, amigo da família Bolsonaro e ex-assessor de Flávio, depois de ele ter feito 176 saques em dinheiro vivo em 2016 e pagado 1 cheque de R$ 24 mil à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O tema tem sido recorrente em questionamentos a integrantes do governo. Na 6ª feira (7.dez), Onyx abandonou uma entrevista. “Dou uma canelada por ano. A minha [em 2018] foi na 6ª feira, lá em São Paulo. Ele [repórter] me perguntou de onde saiu o R$ 1,5 milhão [o valor é R$ 1,2 milhão], eu disse que não era investigador“, disse.

Sobre o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, que disse que Queiroz “precisa dizer de onde veio” o dinheiro e que Onyx “estava estressado“, o futuro chefe da Casa Civil disse se tratar de “uma figura maravilhosa, 1 homem culto“.

Onyx diz ser contra o conselhão

O futuro ministro disse ser contra o modelo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como “Conselhão”.

Criado no governo Lula (PT), o grupo reúne dezenas de empresários e representantes das mais diversas áreas. Onyx defendeu o aconselhamento por 1 grupo menor.

“Essa é uma decisão do presidente. Não gosto [do modelo do Conselhão]. Tem que ser conselhos setoriais, com menos gente, para produzir resultado”, falou.

Em 28 de novembro, o futuro ministro participou da última reunião do Conselhão de Michel Temer. Na ocasião, elogiou o grupo dizendo que tem “uma simbologia muito importante por ser 1 canal de interlocução direta com quem tem a responsabilidade transitória“.

Cirurgia de Bolsonaro fica para fevereiro

O adiamento da cirurgia de Bolsonaro deve deixar a retirada da bolsa de colostomia para fevereiro. “Os médicos dizem que é mais seguro esperar mais”, disse Onyx.

O militar quer ir ao Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), e pretende postergar o procedimento.

Onyx acredita que a recuperação levará de 8 a 10 dias.

O presidente eleito usa a bolsa de colostomia desde setembro. Segundo boletim do Hospital Albert Einstein à época, a colostomia foi feita em função de lesões graves do intestino grosso e delgado.

Bolsonaro foi atingido por uma facada no dia 6 de setembro, quando participava de 1 ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Futuro ministro quer governo 100% digitalizado

O futuro ministro manifestou a intenção de digitalizar 100% do governo federal até o fim do mandato de Bolsonaro. Segundo ele, seria uma forma de dar mais objetividade à máquina pública.

“Tem muito retrabalho no governo federal. Cada 1 dos ministérios tem pelo menos duas ou 3 áreas fazendo a mesma coisa. A decisão está tomada, [é] de digitalizar 100% até o final do governo”, disse.

Onyx afirmou que a equipe de transição faz 1 pente-fino em toda a legislação para tentar simplificar. “É o compromisso do presidente”, disse.

Numa demonstração do governo de aproximação com os Estados Unidos, o demista chamou os norte-americanos de “irmãos do norte”.

“[Temos que] trazer para o Brasil 1 fundamento dos americanos, dos irmãos do norte, que é o de que o cidadão tem razão quando se posta diante do governo. Aqui não, tem vários cartórios para percorrer, muita burocracia. A gente sabe o que isso significa para o empreendedor”, disse.

O futuro ministro reafirmou o desejo de reduzir ministérios com o que chama de “atividade-meio”, ou seja, que alimentam apenas a máquina pública sem produzir resultado para a população. “Tudo que virmos com excesso de trabalho, tentaremos enxugar”, afirmou.

Quem é Onyx Lorenzoni

Onyx Dornelles Lorenzoni, 64 anos, nasceu em Porto Alegre (RS), em 3 de outubro de 1954. É formado em medicina veterinária pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), casado, pai de 4 filhos.

É o indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, para chefiar a Casa Civil a partir de 2019. Desde 5 de novembro, é ministro extraordinário, nomeado para coordenar a transição de governo.

Licenciou-se do cargo de deputado federal, pelo DEM do Rio Grande do Sul, para exercer a função no governo de transição. Onyx estava na Câmara desde 2003 e exercia o 4º mandato. Foi reeleito em 2018, com 183.518 votos.

Em 1º de fevereiro de 2019, terá de se licenciar do cargo de ministro da Casa Civil para tomar posse como deputado. Em seguida, pede licença à Câmara e retomará sua função no Planalto.

Onyx ganhou destaque em 2016 quando relatou o projeto de 10 medidas contra a corrupção, proposto pelo MPF (Ministério Público Federal). O 1º texto que apresentou transformava em crime a prática do caixa 2. Apresentou outras 3 versões.

Foi favorável à prisão para condenados em 2ª Instância, ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), à abertura do processo de investigação contra o presidente Michel Temer (MDB) e à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que estabeleceu 1 teto para gastos públicos por 20 anos.

Onyx é 1 adversário histórico do PT. Defendeu em 2004 a expulsão de Antonio Carlos Magalhães (1927-2007) do DEM porque o então senador havia organizado 1 jantar para o presidente da República na época, o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de sua carreira em Brasília, o gaúcho foi deputado estadual no Rio Grande do Sul de 1995 a 2003. Tentou ser prefeito de Porto Alegre em 2004 e em 2008, mas acabou derrotado em ambas as eleições.

(Com Poder360)